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夫妻射BB彈虐死1歲兒 竟讓3歲兒背鍋「都他射的」

日本一對夫妻涉嫌拿空氣槍裝填BB彈虐童，導致男童身亡。示意圖。（資料照）

日本一對夫妻涉嫌拿空氣槍裝填BB彈虐童，導致男童身亡。示意圖。（資料照）

2019-11-08 12:29:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本一對夫妻涉嫌以填有BB彈的空氣槍射擊1歲兒子，導致其傷口引發肺炎身亡，令人意想不到的是，他們竟將責任推給年僅3歲的長子，目前警方已逮捕2人。

綜合日媒報導，福岡縣田川市一對夫妻常慶雅則、常慶藍，去年11月多次使用空氣槍裝填BB彈，射擊1歲兒子，造成他身體多處瘀青出血也不管傷勢，直到12月因感染肺炎死亡，才急忙送醫急救，仍宣布不治。

醫護人員發現男童身上有許多傷痕，且有疑似彈孔的痕跡，於是通報警方處理，福岡員警到常慶家調查時，他們竟將過錯推給3歲的長子，稱「都是他射的」，但現場查獲的槍枝體積龐大，警方推測3歲男童沒辦法舉起並開槍。

一名住在常慶家附近的婦女表示，從沒看過他們帶孩子出門，但晚上常聽到孩子哭泣的聲音，哭聲大到在房內迴響。

福岡警方調查後發現，這對夫妻早已有虐童前科，不僅次子，連大兒子及女兒都曾受到虐待，警方認定他們涉嫌犯罪，在6日將2人逮捕。

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