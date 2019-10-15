《小丑》轟動全球 專家解析主角可能罹患這種疾病

2019-10-15 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕最近在全球獲得極高票房的電影《小丑》，其中演員瓦昆·菲尼克斯（Joaquin Phoenix）以精湛演技，完美詮釋片中主角亞瑟·佛萊克（Arthur Fleck）的壓抑及病態。《小丑》的成功也引起人們對精神疾病的關注，有專家就分析，片中佛萊克可能是罹患癡笑性癲癇（gelastic epilepsy），是一種非常罕見的類型。

根據《BBC》報導，《小丑》片中佛萊克會不分場合、無法控制的大笑，西班牙神經學會癲癇研究小組協調人洛佩茲（Francisco Lopez）指出，佛萊克可能患有癡笑性癲癇，「這是一種非常罕見的癲癇，在所有癲癇類型中僅佔0.2%」，病人的大笑與他們自身的情緒無關，就是無法控制。

洛佩茲表示，這種癲癇最常見的病因是一種叫做「下丘腦錯構瘤」的小腦瘤，下丘腦掌管許多重要機能，包括調節體溫、管理情緒反應等，而腦瘤影響其正常運作。此外，大腦額葉或顳葉的腫瘤也會引發類似症狀。這類型的癲癇通常可以用抗癲癇藥物控制，在某些情況下，也可以通過手術治療。洛佩茲說，該病成人患者比兒童或青少年患者更常見，這也可能是癡呆症的早期徵兆。

另外，有神經學家指出，癡笑性癲癇並不是唯一導致無法控制大笑的疾病，假性延髓情緒（pseudobulbar affect）也可能引起大笑或哭泣，俗稱為情緒失禁。該病發作的原因與神經系統疾病和損傷有關，2013年的一項研究估計，至少有180萬美國人受其影響。洛佩茲補充說，這些症狀在患有神經退化性疾病的老年人中更為典型。

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