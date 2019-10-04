美史上最嚴重槍擊案 賭城大屠殺和解金上看250億

2019-10-04 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國2017年在賭城拉斯維加斯發生孤狼式槍擊案，造成至少58死逾500傷慘案，為美國歷來最嚴重的槍擊案。代表受害者的律師事務所3日宣布，他們已和槍手入住酒店的母公司達成和解協議，總金額至少7.35億美元（約新台幣230億元），上看8億美元（約新台幣250億元）

綜合外媒報導，拉斯維加斯的律師事務所Eglet Adams週四發布一份聲明，宣布2017年賭城大屠殺的受害者家庭已和美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）達成和解協議，美高梅為解決訴訟，預計要支付7.35億美元。

美高梅國際酒店集團同樣發表達成和解協議的聲明，並說和解金的規模預計會達到8億美元，具體數字取決於希望尋求和解金的起訴方人數。

2017年10月1日，白人男子帕多克（Stephen Paddock）入住美高梅旗下的曼德勒海灣度假村（Mandalay Bay Resort and Casino）32樓，從房間內向附近音樂會的觀眾亂槍掃射，造成58死逾500傷。槍手後來自殺身亡。

慘案發生後，大量受害者對美高梅求償，指控美高梅未能監控槍手的行動並採取適當的安全措施。在槍擊案發生前幾天，槍手在飯店房間存放了大量槍枝和彈藥。

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