美試射可攜核彈洲際飛彈

2019-10-02 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍方今（2）日表示，已從加州基地試射一枚可攜核彈頭但無武裝的義勇兵三型（Minuteman-III）洲際彈道飛彈，朝太平洋上的目標飛行了6750公里。

《法新社》報導，美國軍方表示，當地時間2日凌晨1時13分（台灣時間下午4時13分），在范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）試射一枚攜帶測試用重返大氣層載具（re-entry vehicle）的義勇兵三型洲際彈道飛彈，飛越6750公里抵達馬紹爾群島的瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）。

美國空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command）的聲明表示，「測試結果表明，美國的核威懾力量強大、靈活，處於準備使用的狀態，可適時調整遏制21世紀的威脅並讓盟國安心」。聲明還強調，這次試射不是美方對世界上發生的事件或地區緊張局勢的反應。

在美軍試射義勇兵三型之前，北韓2日一早也發射種類不明的飛彈，據南韓聯合參謀本部表示，北韓發射的飛行器疑似是「北極星」系列的潛射彈道飛彈（SLBM）。

北韓試射飛彈前一天，平壤剛說將與美國重啟核子談判，兩國同意在5日舉行工作層級會談。

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