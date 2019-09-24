中國網友製圖讚陸青貶港青 熱傳後卻被網管刪除

2019-09-24 21:55

〔中央社〕一個自稱香港建制派議員「何君堯的粉絲」的新浪微博帳號，日前公開製作一幅香港與中國青年對照圖，刻意貶抑「反送中」支持者，引起熱議。諷刺的是，這張圖今天卻被網管刪除。

這一新浪微博帳號名為「廣州隊足球新聞小組」，版主並自稱「何君堯的粉絲，簡稱河粉」。但觀察發現，這一帳號自7月起發布的內容丕變，幾乎完全與足球無關，而都是以蓄意攻擊「反送中」的影像及畫面內容，因此在中國網路的「反反送中」圈內小有名氣。

這張對照圖以「兩地年輕人追求的不同的自由」為題，將「香港」與「內地」青年作比較。香港青年「要選舉權」、「要民主」、「要政權」、「要革命」、「要熱血」、「什麼都要，就是不提要房子、車子、票子」。

相對於香港青年上述訴求，圖上描述的中國青年則是「實現財務自由，車子房子青年標配」、「世界那麼大，我要去看看」、「在大房子的大床上，睡到自然醒」、「開車200公里，只為某館菜好吃」、「崇尚自然，返璞歸真」、「做自己喜歡的工作，不用做不喜歡的事」。

這名版主21日在微博上貼出這張圖，還以「沒有對比就沒有傷害，廢青並不是浪得虛名」為題譏諷香港「反送中」支持者，獲得不少中國網民附和及轉發，充滿辱罵字眼，這幾天並在中國網路上熱傳。

但也有中國網友冷冷地表示，「沒左邊（香港青年的追求）能保住右邊（中國青年的追求）？誰是廢青啊，自取其辱的反串黑？太丟人了，快刪了吧」。

然而，這張圖今天卻被新浪微博刪除，並向這名版主發出通知，指這張圖是因「違反相關法規」被刪。中午，這名版主把網管的通知和對照圖一併貼出，還抱怨「真沒有想到」。但到晚間8時過後，版主又把這個抱怨文自行刪除。

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