「家國難兩全」英國首相強生弟弟辭議員

2019-09-05 21:53

〔中央社〕英國首相強生（Boris Johnson）昨天在國會二度挫敗後，今天又失去一位盟友。他的弟弟喬．強生（Jo Johnson）表示，因為在家和國之間陷入兩難，宣布辭去議員和閣員職務。

喬．強生在2016年是否脫離歐洲聯盟（EU）的公民投票中支持留歐，他哥哥強生則是脫歐派大將。他去年因為抗議前首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議而辭去內閣職務，但在兄長擔任黨魁後，今年夏天重入內閣，擔任大學、科學、研究和創新政策副大臣。

喬．強生在推特（Twitter）表示，很榮幸能擔任奧平頓（Orpington）選區議員長達9年，並在3名首相手下擔任閣員。他說，「這幾週以來，我在家庭的忠誠和國家利益之間掙扎」，兩個角色之間有「難以化解的衝突」。

唐寧街發言人表示，強生感謝喬．強生的服務，他是很出色、有才華的閣員，也是很好的議員，「首相以一個政治人物和兄長的身分，理解這對喬而言不是個簡單的決定。」

英國廣播公司（BBC）的政治新聞編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）表示，保守黨才剛因為議員跑票而開除21位議員黨籍，現在又失去了喬．強生這一席，時間點真是再糟糕也不過。

被開除黨籍的21人之一、前司法大臣高克（David Gauke）在推特表示：「許多議員過去幾週都在各種忠誠度的衝突之間掙扎，喬更是如此。這是國會、國家，以及保守黨的一大損失。」

工黨影子內閣的教育大臣芮納（Angela Rayner）表示：「強生造成如此大的威脅，甚至連自己的弟弟都不信任他。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法