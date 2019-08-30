華府台裔研究員被捕 GTI澄清已離職

2019-08-30 04:52

〔中央社〕華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）研究員安大維涉嫌收受台灣官員禮品且以假租約申請銀行貸款被捕。GTI表示，安大維6月已離職，且案件進入司法程序，沒有進一步評論。

美國新聞網站「野獸日報」（Daily Beast）報導，曾任職於美國國務院東亞暨太平洋事務局，並曾擔任國防部承包商的安大維（David An）涉嫌收受台灣國安官員餽贈洋酒、嬰兒服等禮品，且以捏造的假租約申請銀行貸款，於14日遭到美國聯邦當局逮捕，隨後具結釋放。

全球台灣研究中心（GTI）副董事長胡兌昀表示，安大維是在2016年夏末加入GTI團隊，但已於6月底離職。安大維涉及的不當行為都發生在他加入GTI之前，GTI對案件內容並不清楚，且案件已經進入司法程序，GTI對此案沒有進一步評論。

對於安大維涉嫌收受台灣國安官員禮品一事，駐美國台北經濟文化代表處也表示，沒有評論。

「野獸日報」引述華府聯邦法庭文件指出，美國聯邦調查局（FBI）發現，安大維自2016年以來多次和台灣國安官員會晤。FBI幹員在當年一場由駐舊金山台北經濟文化辦事處舉辦的活動中，監控安大維與任職台灣情報單位、代號「台灣一號」（TAW1）的官員互動；2016年3月監視安大維與代號「台灣三號」（TAW3）的國安局官員通聯與會晤。

報導指出，FBI幹員監聽到安大維與台灣三號及另一名台灣官員在舊金山一家餐館的談話中，多次提及「非機密等級」與「無人機」等字眼，並轉交一份文件給台灣官員。安大維妻子也曾收受台灣國安官員餽贈的洋酒與嬰兒服。

報導指出，安大維因為曾在國務院工作，也曾在美國國防部承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）擔任資深專案經理，負責又名薩德反導系統的終端高空防衛系統（THAAD）專案，因此獲得美國官方安全認證，依法必須接受調查。

2年後FBI偵訊安大維時，安大維矢口否認曾經接受台灣官員餽贈，FBI認為安大維在和台灣官員往來與接受贈與部分說謊。

此外，調查也發現，安大維曾拜託友人簽署假租約，並以此做為向銀行申辦貸款的文件。安大維對此表示，這是因為做為額外收入的Airbnb租金未能如期入帳，導致資金出現缺口，才需要申請貸款。

現年39歲的安大維是台灣移民第二代，擁有加州大學聖地牙哥分校碩士學位，去年還獲得該校40歲以下傑出校友榮譽。安大維曾以交換生身份到北京大學交流，也曾在美國駐北京大使館實習。2007年進入美國國務院工作，2015年11月轉到洛克希德馬丁擔任資深專案經理，2016年夏末加入GTI。據了解，安大維是以完成個人學位論文為由，離開GTI。（編輯：徐崇哲）

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