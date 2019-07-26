德法英荷創高溫紀錄 巴黎飆到攝氏42.6度

2019-07-26 02:36

〔中央社〕歐洲熱浪來襲，暑氣逼人，德國、法國、英國及荷蘭今天氣溫均創新高，法國首都巴黎飆到攝氏42.6度，打破1947年寫下的紀錄。科學家表示，隨著地球發燒，這種現象正變得更常見。

路透社報導，在法國首都巴黎，下午3時左右氣溫達到攝氏42.6度，刷新1947年7月出現的40.4度紀錄。

德國則連續第2天創高溫紀錄，今天在西北部林根鎮（Lingen）測到攝氏41.5度。

英國氣象局（Met Office）引用在倫敦希斯羅機場測到的溫度指出，英國寫下7月最高溫攝氏36.9度。

荷蘭氣象局（KNMI）表示，荷蘭南部氣溫上升到攝氏40.7度，這是有紀錄以來首次突破40度，也打破剛剛在前一天創下的39.3度全國紀錄。本週之前，荷蘭全國最高溫38.6度已保持75年之久。

氣候科學家說，由於溫室氣體排放導致全球暖化，這類熱浪正變得更常見。

英國牛津大學（University of Oxford）環境變化研究所（Environmental Change Institute）教授郝斯坦（Karsten Haustein）說：「今年7月成為史上最熱7月的機率為40%至50%。這波熱浪與氣候變遷預測一致。」

瑞丁大學（University of Reading）資深研究員殷奈斯（Peter Inness）指出：「不管是全球或歐洲各地，最近好幾年夏天都出現非常高的氣溫，這與我們預期人為導致的全球暖化結果非常相符。」

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