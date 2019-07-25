假藉收養孤兒斂財勒索 河北「愛心媽媽」遭判20年監禁

2019-07-25 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北省曾被譽為「慈善家」的李艷霞（又名李利娟），去年因涉嫌敲詐勒索、詐欺、擾亂社會秩序被捕，昨（24）日一審遭判20年有期徒刑和267萬人民幣（約新台幣1205萬元）的罰款。

綜合外媒報導，54歲的李艷霞在河北省武安市收養數十名孤兒，她向媒體聲稱自己已離婚，前夫以7000元人民幣（約新台幣3萬1000元）的價格把他們倆的兒子賣給人口販子，後來好不容易把兒子找回來，從那時候開始，她決定幫助其他兒童。

李艷霞在2017年達到收養118名孩童的巔峰。具有生意頭腦的她累積大量財富，還曾在1996年買下鐵礦公司，成為河北最富有的女性之一。李艷霞2006年首度曝光，還經常在媒體上撰文，描述她如何抗癌、創建「愛心村」的心路歷程。李艷霞因此被譽為「感動河北十大人物」，中國媒體封她為「愛心媽媽」、「河北好人」。

然而，中國當局在2017年同時接獲民眾舉報，指李艷霞私底下有可疑活動；警方2018年5月在她的戶頭發現2000萬人民幣（約新台幣9028萬元），名下還有捷豹路虎（Land Rovers）和賓士（Mercedes Benz）等豪華轎車。追查後發現，李艷霞自2011年來一直從事非法活動，包括利用眾多未成年殘疾人聚集工地、妨礙工程施工，之後李再敲詐這些建築公司；李艷霞還涉用善款購買名車、偽造公司以奪得採礦權、騙取政府補助。

法院認為，李艷霞和其同夥一起犯下詐欺罪，獲取極大的經濟利益，24日一審判李艷霞20年有期徒刑和267萬人民幣的罰金，李的男友被以擾亂社會秩序、敲詐勒索、詐欺、故意傷害等罪名，遭判刑12年和120萬元人民幣（約新台幣541萬元）的罰款。還有其他10多名同夥也被定罪，有些面臨長達4年的監禁。不過，李艷霞的兒子不排除上訴。

中國網友得知真相後，紛紛在社群媒體痛批李艷霞是「批著羊皮的狼」、「令人作嘔」、「好後悔以前叫她『愛心媽媽』，她根本不配這個外號」。

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