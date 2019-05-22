東京晴空塔7歲了 桃園原民舞集快閃慶生

2019-05-22 16:36

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕桃園市原民舞集今天在東京晴空塔350樓的天望甲板「快閃」演出原住民舞蹈，為晴空塔開幕7年慶生，也為桃園參加今年台日觀光高峰會熱身。

穿著傳統服裝的6名桃園泰雅族舞者，今天下午1點多現身晴空塔350樓的天望甲板，配合著音樂跳起原民舞蹈，雖然只有長約5分鐘的快閃演出，但馬上吸引現場遊客好奇圍觀，表演結束的瞬間，舞者拿起看板秀出大大的桃園2字。

代表桃園參加今年台日觀光高峰會的桃園市觀光局長楊勝軒表示，桃園市今年把在地的泰雅族舞團帶來推薦在地觀光特色，正好遇到晴空塔7週年慶，所以受邀來進行快閃演出，除了希望籍此讓大家認識桃園，也透過原民舞蹈慶祝晴空塔7週年生日。

楊勝軒表示，很開心現場圍觀的遊客都很感興趣，唯一可惜的是時間太短，沒辦法請大家品嚐他們特從桃園帶來的小吃。他也強調，明年的台日觀光高峰會由桃園當東道主，希望到時能邀請更多日本朋友造訪台灣。

東武晴空塔公司社長酒見重範表示，今天正好是晴空塔開幕7週年，能夠請來桃園原民舞集表演非常感謝，晴空塔1年約450萬人到訪，其中100萬名外國旅客中台灣旅客就佔了10萬人。他表示，台灣旅客訪日人數遠超過日本旅客訪台人數，希望能藉此為桃園和台灣的宣傳盡點心力。

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