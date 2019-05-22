東京晴空塔7歲了 桃園原民舞集快閃慶生
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桃園市原民舞集在東京晴空塔350樓天望甲板快閃演出。（記者林翠儀攝）

桃園市原民舞集在東京晴空塔350樓天望甲板快閃演出。（記者林翠儀攝）

2019-05-22 16:36

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕桃園市原民舞集今天在東京晴空塔350樓的天望甲板「快閃」演出原住民舞蹈，為晴空塔開幕7年慶生，也為桃園參加今年台日觀光高峰會熱身。

穿著傳統服裝的6名桃園泰雅族舞者，今天下午1點多現身晴空塔350樓的天望甲板，配合著音樂跳起原民舞蹈，雖然只有長約5分鐘的快閃演出，但馬上吸引現場遊客好奇圍觀，表演結束的瞬間，舞者拿起看板秀出大大的桃園2字。

代表桃園參加今年台日觀光高峰會的桃園市觀光局長楊勝軒表示，桃園市今年把在地的泰雅族舞團帶來推薦在地觀光特色，正好遇到晴空塔7週年慶，所以受邀來進行快閃演出，除了希望籍此讓大家認識桃園，也透過原民舞蹈慶祝晴空塔7週年生日。

楊勝軒表示，很開心現場圍觀的遊客都很感興趣，唯一可惜的是時間太短，沒辦法請大家品嚐他們特從桃園帶來的小吃。他也強調，明年的台日觀光高峰會由桃園當東道主，希望到時能邀請更多日本朋友造訪台灣。

東武晴空塔公司社長酒見重範表示，今天正好是晴空塔開幕7週年，能夠請來桃園原民舞集表演非常感謝，晴空塔1年約450萬人到訪，其中100萬名外國旅客中台灣旅客就佔了10萬人。他表示，台灣旅客訪日人數遠超過日本旅客訪台人數，希望能藉此為桃園和台灣的宣傳盡點心力。

  • 桃園市原民舞集在東京晴空塔350樓天望甲板快閃演出宣傳觀光。（記者林翠儀攝）

    桃園市原民舞集在東京晴空塔350樓天望甲板快閃演出宣傳觀光。（記者林翠儀攝）

  • 桃園市觀光局長楊勝軒今年率領觀光大軍參加今年的台日觀光高峰會。（記者林翠儀攝）

    桃園市觀光局長楊勝軒今年率領觀光大軍參加今年的台日觀光高峰會。（記者林翠儀攝）

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