美環保署：除草劑年年春不太可能致癌

2019-05-02 01:04

〔中央社〕美國環境保護署（EPA）今天表示，除草劑嘉磷塞（商品名：年年春）不太可能會導致人類罹癌，但建議採用新措施，以避免對生態造成潛在危害，尤其帝王斑蝶和其他授粉昆蟲。

嘉磷塞開發商孟山都（Monsanto）因未採取必要措施，警告旗下內含此成份除草劑年年春（Roundup）具潛在風險，在2018年和2019年被判有罪，加州2個陪審團認定，年年春內含的化學成分造成2名使用者罹癌。

美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）在一份聲明中說，「從現有嘉磷塞的註冊使用者來看，環境保護署未發現會對大眾健康帶來風險」。

但環保署提出新指示，要求使用嘉磷塞的農民和其他人，減少會對蝴蝶造成危害的噴灑飄散。

依據這些規範，嘉磷塞在美國的標示必須告知空中噴灑使用者，勿自距離作物3公尺以上處噴灑嘉磷塞，以及風速超過時速24公里時也勿噴灑。

環保署表示，嘉磷塞對蜜蜂僅具「低毒性」，但的確會對鳥類和植物構成「潛在風險」，尤其是水生植物。

美國環保署將在年底公布修改後最終版規範。

美國環保署的結論與世界衛生組織（WHO）轄下國際癌症研究中心（IARC）的認定相牴觸，IARC於2015年指出嘉磷塞可能致癌。

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