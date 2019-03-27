「中國威脅論」先知、五角大廈「尤達」戰略家馬歇爾逝世

2019-03-27 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕在五角大廈服務逾40年，經歷了8任美國總統，知名戰略家馬歇爾（Andrew Marshall）本月26日逝世，享壽97歲。

綜合外媒報導，馬歇爾在1973年進入五角大廈，被當時的美國總統尼克森任命為國防部淨評估辦公室主任，從尼克森到歐巴馬，馬歇爾經歷了8任總統和13位國防部長，其作為美國國防部頂級戰略大師的地位從未動搖，直到2015年才以93歲的高齡從五角大廈退休，而他的低調、內斂也得到五角大廈的「尤達大師」稱號。

淨評估辦公室是美國國防部為以幫助決策者判斷當前戰略是否合理、未來有哪些因素會影響到國家安全等，逐漸開發的一套國力評估方法，自從凈評估辦公室成立以來，馬歇爾一直擔任主任一職，是美國防務政策的重要架構師，淨評估辦公室非常低調，所做的是全面長程思考美國的安全形勢，其報告完全保密。

而在蘇聯解體後，馬歇爾準確預測中國在21世紀初將成為美國最主要的戰略對手，成為「中國威脅論」的先知。

1999年馬歇爾發表《2025年的亞洲》報告，稱俄羅斯、印度、中國是21世紀的美國潛在對手，但印度是「最大的民主國家」，俄羅斯是正向「民主化」邁進的國家，而中國共產獨裁，是三國之中離「西化」標準最遠，加上台灣問題，對美構成威脅，還設計多次以中國為假想敵的軍事演習。

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