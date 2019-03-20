反中怒火延燒 印度商人焚燒中國貨

2019-03-20 06:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕數百名印度貿易商19日公開焚燒中國商品，以此敦促政府提高進口關稅，抗議中國的貿易和外交政策。他們不滿中國阻止聯合國將巴基斯坦的恐怖組織頭目列入「黑名單」，並希望印度停止對中國商品的依賴。

這些貿易商還敦促消費者抵制中國進口產品，他們擔心中國產品在損害印度製造商的利益，同時還導致數百萬人失業。

貿易商在首都新德里主要的中國商品集散地沙達巴札（Sadar Bazar），焚燒包括筆記型電腦、手機、傳真機和玩具等中國貨。

印度的其他幾個城市也舉行了類似抗議活動，燒毀中國商品。

中國上週第4度在聯合國安理會阻撓把多次對印度發動恐怖攻擊的穆罕默德軍首腦阿茲哈列入聯合國全球恐怖分子黑名單，引發印度民眾群情激憤。穆罕默德軍上月聲稱他們在喀什米爾地區，對印度一個安全部隊車隊發動自殺式炸彈，導致超過40人喪生。

此外，自2014年莫迪總理上台以來，中國成為印度第二大貿易夥伴，印度與中國間的貿易逆差擴大了近75%，達到630億美元（約台幣1兆9400億元）。

莫迪將在下個月的大選中尋求連任，他面臨著自反對黨和所屬印度人民黨（BJP）黨內的批評，他們認為他未能採取適當的行動來遏制中國企業對印度經濟日益增長的影響力。

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