護照貸款詐財4百萬 還涉淫少女 主嫌求刑22年

朱嫌百萬賓士被扣押拍賣，追徵犯罪所得。（民眾提供）

2024/08/16 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣朱姓男子等人涉嫌以收取護照辦理貸款抽佣牟利等詐騙手法，取得廿一本護照，從中詐取四百萬元，宜蘭地檢署昨依違反護照條例、詐欺取財等罪起訴八人，其中朱姓主嫌另犯性侵少女案，具體求處廿二年有期徒刑，百萬賓士也被扣押拍賣，追徵犯罪所得。

百萬賓士被扣押拍賣

起訴書指出，在宜蘭縣經營美髮廳的陳男，前年底從顧客端得知蒐集護照辦理貸款可從中牟利，找來熟識的李姓、蔡姓、胡姓男子收取護照，再邀朱男共謀，未料客人未出現無法辦理，導致護照擱置，朱男認為受騙而心生不滿另起爐灶，遂與其他一批人馬合夥設局，回頭詐騙陳男。

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去年三月，朱姓主嫌夥同黃姓、洪姓、陳姓友人，向經營美髮廳的陳男佯稱，他們有管道用護照辦理貸款，但買斷護照、支付車商、車手、辦理貸款均要費用，陸續騙陳男三百九十四萬元後分贓，被蒙在鼓裡的陳男，因遲遲未獲利，懷疑遭騙拒絕再給錢，未料又被恐嚇。

陳男等人偵查時否認共同詐欺取財，辯稱是拿護照辦理貸款，因無法聯繫上協助辦貸款的客人，才向朱男尋覓辦理管道，可見是想要辦理貸款而非詐取他人護照。

檢察官昨天偵查終結，陳男與友人共四人，被依違反護照條例之交付護照供冒名使用罪嫌起訴；朱男等四名同夥依違反組織犯罪防制條例、三人以上共同詐欺取財等罪嫌起訴。朱男另涉妨害性自主及重利等罪嫌，具體求處廿二年。

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朱嫌被檢警帶回偵辦。（民眾提供）

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