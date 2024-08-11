台中北屯區長酒駕自稱跑攤 判決書揭露：在家喝的

前北屯區長白峨嵋酒駕判刑2月，可易科罰金，外傳他是跑攤被地方人士勸酒，但檢方起訴書卻記載，他是在家喝酒後，開車到便利商店被攔查。（資料照）

2024/08/11 05:30

判兩個月 原因曝光

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市去年酒駕傷亡人數與取締酒駕件數都高居全國之冠，時任北屯區長的白峨嵋（見圖，資料照），卻於今年七月二日晚間酒駕被警方查獲，台中地院近日依公共危險罪將他判刑二月，白男已被降調為台中市運動局專門委員。判決書記載，他酒駕的原因並非案發後自述的訪友跑攤，也非拜訪地方人士被勸酒，而是自行在家喝啤酒後，開車到便利商店購物時遭攔查。

已調專委 擬再記過

台中市政府民政局長吳世瑋說，刑責部分，可易科繳納罰金執行，行政責任則是降調非主管職務，同時北屯區公所將召開考績會議懲處，可能記過二次。

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白峨嵋曾任中市府民政局科長，以及大肚區、霧峰區等區長，今年四月調任逾卅萬人、中市人口最多的北屯區擔任區長。

他案發後沒有詳述為何酒駕，僅表示是訪友跑攤，另又傳出他下班後，不想讓司機加班，自己開車跑行程（俗稱跑攤），在地方人士勸酒下，盛情難卻才飲酒，開車返家途中被攔檢。

但判決書的記載並非如此，而是白男當天傍晚下班回家，晚間六時至七時許，自己在家喝啤酒，酒後開車到便利商店購物，八時廿三分於太平區被警方攔查，酒測時酒精濃度每公升○．三九毫克超標，被依公共危險罪移送法辦。

台中地院認為，他酒後貿然駕駛轎車上路，漠視自身安危，更罔顧其他用路人生命、身體及財產安全，所為實非可取，但考量他是酒駕初犯，坦承犯行及態度良好，依此判刑二月。

白峨嵋稱不會上訴

白峨嵋昨天說，尊重台中地院判決，不會上訴，未來持續做好為民服務的工作。

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