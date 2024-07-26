告別殉職警黃瑋震 國旗覆棺千人送行

殉職警員黃瑋震昨公祭上千人送他最後一程。（中央社）

2024/07/26 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警三重分局厚德派出所警員黃瑋震執勤時，遭毒駕犯逆向狂飆撞上警車殉職，昨天舉行告別式，警界由警政署長張榮興率警方代表致祭，場面哀榮；新北市長侯友宜頒發褒揚令與行政院楷模獎章，並由覆旗官在其靈柩覆蓋警旗、國旗，表彰其冒險犯難功績。告別式結束後黃瑋震的同袍們淚崩呼喊：「瑋震任務結束、一路好走」，讓人鼻酸，隨後入祀警察公墓。

黃瑋震是在本月十三日凌晨與同仁執行路巡勤務時，不幸遭毒駕犯黃國維高速撞上停等紅燈的警車，坐在副駕駛座的黃員送醫不治，得年廿八歲。昨天公祭現場，除署長張榮興到場弔唁，新北市警察局長廖訓誠也率副局長張錦成、林新晃、督察長林故廷等人弔祭，另有立委林淑芬、李坤城、新北市議員黃桂蘭、陳啟能、李余典、邱婷蔚、陳世軒等人及義警、義刑、民防、義交代表上千人送他最後一程。

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將入祀警察公墓

此外，不少市民昨天冒著颱風的風雨自發前來，黃瑋震的同事們在告別式會場列隊，哭著送他最後一程，祈願其在天之靈保佑妻、幼子，同時護佑警察弟兄執勤平安；黃瑋震靈位將入祀警政署警察公墓，享公家祭祀、後人緬懷。

黃瑋震為警察專科學校卅三期畢業，任職三重分局近八年，工作績效佳，熱心助人，常關懷轄內弱勢民眾和幫助迷路長者回家；司儀介紹黃員生平事蹟，並播放他愛家、愛妻兒、投入工作的影片，讓家屬、參與公祭者都紅了眼眶。

覆旗官在黃瑋震的棺槨覆蓋警旗、國旗。 （記者吳仁捷翻攝）

殉職警員黃瑋震昨公祭，警政署長張榮興（中）、新北市警察局長廖訓誠（左）等上千人送他最後一程。（記者吳仁捷翻攝）

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