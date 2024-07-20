警匪追車追進科大 開15槍逮毒嫌

員警將警車擋在校門口，再度對陳男車子開槍，才逮到陳男等人。（警方提供）

2024/07/20 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局保安警察大隊巡邏警網，十八日深夜在平鎮區要攔查一輛後牌照燈故障的轎車，不料駕駛陳男不從，載著兩名友人加速逃逸，警網追緝到中壢區健行科技大學校園操場，員警先後對空、朝轎車開了十五槍，終於逮捕陳男等三人，起出喪屍菸彈等毒品，結束令人驚愕的警匪追逐、校園槍響過程，訊後依公共危險、毒品等罪嫌移送法辦。

警方說，五十九歲陳男前晚十點四十五分駕車，載著七十五歲陳姓、四十二歲顏姓男子，行經平鎮區中豐路，因轎車的後牌照燈不亮、陳男未繫安全帶，執行巡邏勤務的保大警員劉宗祐、李威德、邱禮帆發現後，趨前要求停車受檢，陳男卻加足油門朝中壢方向逃竄，不斷逆向、闖紅燈、蛇行，警車鳴笛緊追。

請繼續往下閱讀...

當晚十一點多，陳男將車開進健行科大校外的巷弄，再轉進校園操場，警車跟著進入，員警趁著他減速尋找逃逸路線之際，下車對空連開八槍，要求停車受檢，陳男仍不配合。

此時員警臨機應變，將警車開到校門口停下，擋住陳男等人開車逃逸的路線，再朝仍在操場內繞行的陳男轎車的左前、右前車輪連開七槍，迫使停車，三人才下車就逮。

警方清查身分發現陳男等三人都有毒品前科，仔細搜索車內，果真起出海洛因三包約六公克、安非他命三包約五十公克、喪屍菸彈三個，訊後依觸犯毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

員警再度對陳男車子開槍，才逮到陳男等人。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法