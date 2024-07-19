為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

中國A檔貨掰二手精品賣1折 侵權兩億

警方在台中精品店查扣五千多件仿冒精品，其中還有LV麻將，估計侵權市值達二億元。（警方提供）

警方在台中精品店查扣五千多件仿冒精品，其中還有LV麻將，估計侵權市值達二億元。（警方提供）

2024/07/19 05:30

警抄台中精品店查扣五千多件假貨 還有防偽鋼印

〔記者張瑞楨／台中報導〕警政署刑事警察局智慧財產權偵查大隊昨天公布一起仿冒精品案，王姓男子等三人涉嫌從中國進口仿冒愛馬仕等名牌的「A檔貨」，再謊稱是二手精品，以市價一折便宜賣，警方共查扣五千多件仿冒品，甚至還有與原廠相似的防偽鋼印，估計侵權市值達二億元，依違反商標法等罪名偵辦。

上述查扣的精品，廠牌包含愛馬仕、LV、香奈兒與勞力士手錶等數十種，種類則涵蓋髮飾、首飾、服飾、皮包、鞋類、墨鏡等，堪稱從頭到腳全都有，甚至還有LV麻將，且仿得幾可亂真，警方還是先選購幾件後，委請上述廠牌的商標權利人，用儀器鑑定確認是仿冒品，警方進而於今年四月間，搜索王男等三人經營、位於台中市的二家精品店與倉庫。

警方搜索見店裡擺放的精品，幾乎都是仿冒品，單是統計與鑑定查扣的五千多件仿冒品，就花了三個月，到現在尚未完成，警方還發現部分仿冒品，還有與原廠相近的防偽鋼印，或肉眼看不到，要用紫外線照射才會浮現圖案的紫光防偽技術。

警方估算侵權市值逾二億元，全案依涉嫌違反商標法偵辦中，警方並強調，這是刑事局近年查扣數量與侵權市值最高的仿冒精品案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播