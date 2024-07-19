中國A檔貨掰二手精品賣1折 侵權兩億

警方在台中精品店查扣五千多件仿冒精品，其中還有LV麻將，估計侵權市值達二億元。（警方提供）

2024/07/19 05:30

警抄台中精品店查扣五千多件假貨 還有防偽鋼印

〔記者張瑞楨／台中報導〕警政署刑事警察局智慧財產權偵查大隊昨天公布一起仿冒精品案，王姓男子等三人涉嫌從中國進口仿冒愛馬仕等名牌的「A檔貨」，再謊稱是二手精品，以市價一折便宜賣，警方共查扣五千多件仿冒品，甚至還有與原廠相似的防偽鋼印，估計侵權市值達二億元，依違反商標法等罪名偵辦。

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上述查扣的精品，廠牌包含愛馬仕、LV、香奈兒與勞力士手錶等數十種，種類則涵蓋髮飾、首飾、服飾、皮包、鞋類、墨鏡等，堪稱從頭到腳全都有，甚至還有LV麻將，且仿得幾可亂真，警方還是先選購幾件後，委請上述廠牌的商標權利人，用儀器鑑定確認是仿冒品，警方進而於今年四月間，搜索王男等三人經營、位於台中市的二家精品店與倉庫。

警方搜索見店裡擺放的精品，幾乎都是仿冒品，單是統計與鑑定查扣的五千多件仿冒品，就花了三個月，到現在尚未完成，警方還發現部分仿冒品，還有與原廠相近的防偽鋼印，或肉眼看不到，要用紫外線照射才會浮現圖案的紫光防偽技術。

警方估算侵權市值逾二億元，全案依涉嫌違反商標法偵辦中，警方並強調，這是刑事局近年查扣數量與侵權市值最高的仿冒精品案。

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