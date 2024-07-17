驚！兒虐受害人 8成未滿7歲

法務部統計，檢方偵辦凌虐兒童案，近三年計有八十多名被害人，其中未滿七歲的受害幼童高達六十多人，約占近八成之多。（資料照）

2024/07/17 05:30

修法後虐童致死最重刑度仍無期 有檢察官認為判死才能遏阻

〔記者陳彩玲、王冠仁／台北報導〕每每虐童案傳出，總會引發民眾憤慨，尤其對幼童下手的惡徒，更是令人髮指！法務部統計，檢方偵辦凌虐兒童案，近三年計有八十多名被害人，其中未滿七歲的受害幼童高達六十多人，約占近八成之多，數據駭人，因此修法加重虐童犯刑責，可說是眾望所歸；昨天立法院三讀通過凌虐犯行的加重其刑條款，為民眾樂見，不過也有檢察官認為，新法對於凌虐兒童致死，最重仍是無期徒刑，建議應修法至可判死刑，更有遏阻之效。

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長期虐童 比一刀殺人更可惡

一名婦幼專組檢察官表示，凌虐兒童刑度加重確實有效益，但對於凌虐兒童致死部分，如同沒有修法，最重依舊只能判無期徒刑，因「無期徒刑依法不得再加重」，導致沒有嚇阻效果；從惡行方面來看，拿一刀斃命的殺人罪相比，對於長時間遭凌虐的小孩來說，真的生不如死，每次偵辦相關案件，看到被害兒童生前的處境和傷勢，讓人無法容忍。

該名檢察官舉例，去年十二月，一歲多男童「凱凱」被保母姐妹劉彩萱、劉若琳虐死案，依目前實務見解，妹妹預估被判十五年徒刑、姊姊無期徒刑，兩人最快分別於入獄七年半及廿五年，就能獲得假釋，這麼可惡的被告，卻不能「殺人者償命」，無奈的是，這是法的極限。

檢察官認為，凌虐致死部分，建議可提高刑度至死刑，給法官一些彈性或給社會公平正義，面對情節、手段可惡的被告時，能不受無期徒刑的限制，依個案做出裁量。

曾承辦虐童致死案件的張姓偵查佐表示，現今社會仍有許多「問題父母」，不僅沒有責任心，甚至把小孩當附屬品；他認為此次修法三讀通過，會有一定的嚇阻作用，但更重要的是如何防患未燃，畢竟新法派上用場之時，就表示又有無辜小孩遭殃。

二○一八年十一月，台北市一名林姓酒店妹與蕭姓男友同住，兩人平時疏於照顧林的兩歲幼子，導致幼子瘦到皮包骨，林更因為嫌幼子太吵，將其關進廁所導致喪命。當時承辦此案的張姓偵查佐勘驗現場時，發現死亡幼童骨瘦如柴，蜷縮躺在馬桶邊，全身沾滿排泄物，將其遺體抱出時不捨地落淚。

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