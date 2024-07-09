轟10槍 險殺天道盟太陽會分會長／殺手瘋狗 判關15年定讞

前年八月綽號「瘋狗」的殺手宋宜昆，戴頭套衝到天道盟太陽會新竹分會長戴銘銓住處連開十槍。（資料照，開槍畫面取材自臉書社團黑色豪門企業）

2024/07/09 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕前年八月綽號「瘋狗」的殺手宋宜昆，戴頭套衝到天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓住處連開十槍，戴男雖身中八槍，送醫幸運撿回一命。最高法院維持二審見解，認宋犯非法持有制式手槍與殺人未遂罪，判應執行刑十五年、併科罰金十萬，全案定讞。

據悉，宋宜昆少年時混跡宮廟陣頭，成年後加入天道盟北山會，多在台北市北投、士林一帶活動；宋因曾犯下持槍恐嚇、傷害等案，數度進出監獄，又因個性乖僻，被幫內大哥稱為「瘋狗」。

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前年八月卅日凌晨四時許，宋宜昆從宜蘭縣開車遠赴新竹市戴銘詮住處旁等候，上午七時許，宋見戴回家下車打開鐵門，趁他進入車庫時，持槍衝到車庫門口，朝戴連開十槍，戴遭槍擊後跑往車庫內木門處躲藏，腹部、右大腿均中三槍，大腿也中二槍，送醫幸運救回一命。案發後宋逃往桃園市大園區中正東路無人空地，燒車滅證。

檢警依行車軌跡，確認案發時由宋男一人單獨駕駛，又從車子買賣合約書採得宋男指紋，前年九月逮捕宋男並起出做案用制式手槍，比對案發現場彈殼，確定是從宋男槍枝所擊發。

一審桃園地院指宋男無故持槍朝戴男近距離開槍射擊，且見戴男躲藏後猶不罷手、繼續射擊，其中八顆命中，可認手段凶殘殺意甚堅，考量宋男犯後焚車湮滅證據，且在證據明確下，宋男仍矢口否認犯行，屬犯後態度不佳，依非法持有制式手槍罪對他判刑八年六月、併科罰金十五萬元，再依殺人未遂罪判刑十五年，應執行刑十九年。

二審高等法院仍認宋男犯非法持有制式手槍罪、殺人未遂罪，酌減改判六年六月、十一年，併科罰金也降為十萬元，定應執行刑十五年。最高法院駁回上訴確定。

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