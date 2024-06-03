不走斑馬線 行人害騎士摔死判刑

行人未依規定走斑馬線，造成機車騎士碰撞倒地，送醫仍不治，新竹地院依過失致死罪判處行人有期徒刑四月。（資料照）

2024/06/03 05:30

違規穿越道路肇事須負刑責

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕政府嚴厲打擊行人地獄，未禮讓行人車輛一律嚴加取締，然而行人穿越馬路若未依規定走斑馬線，除了有行政罰則，一旦造成事故，本身也將負刑責！

新竹縣洪姓男子步行穿越道路時，一旁有斑馬線卻不走，結果騎機車的彭男撞上他後人車倒地，顱內出血送醫不治，新竹地院依過失致死罪判處行人洪男有期徒刑四月。

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過失致死罪 處四月徒刑

法官調查，去年二月廿三日晚間十一點多，卅七歲洪男從新竹縣竹北市中山路五十二巷巷口步行至中山路口，本應注意行人穿越道路，必須經由行人穿越道穿越，不得在其一百公尺範圍內穿越道路，並應注意左右來車，小心迅速通過。

然而洪男竟疏未注意，未走行人穿越道，亦未充分注意左右來車，即貿然穿越道路，當時騎乘機車由西往東方向沿中山路直行的彭男，未減速接近閃光黃燈號誌路口小心通過，亦未注意車前狀況，致閃避不及，雙方發生碰撞。

彭男人車倒地，頭部外傷顱骨骨折、顏面骨骨折、顱內出血、腦挫傷、頭皮撕裂傷及四肢多處挫傷、擦傷等傷害，送醫仍不治。經警據報前往處理，洪男向警方坦承肇事。

自首犯行並和解 獲緩刑

法官審酌洪男因過失行為肇致本案交通事故，使被害人喪失寶貴性命，所生損害極為重大且難以彌補，實屬不該，惟念及犯後始終坦認不諱，並自首本案犯行，且與家屬和解取得諒解，同意給予緩刑，最後依過失致死罪判刑四月，緩刑兩年。

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