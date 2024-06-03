神棍詐財 竟推女友與信徒「三修」

神棍吳宏達詐財性侵，被判刑6年，沒收犯罪所得。圖為示意圖。（資料照）

2024/06/03 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子吳宏達在新竹縣經營吳老師命理工作室，聲稱可替人改運，實際上卻由女友跟男子「雙修」甚至「三修」性交行為，吳男則在旁拍下性交過程，不僅從中牟利，還謊稱泰國大師加持過而騙人買下法器，客戶的女友被分手後感情陷入低潮，吳男竟播放女友與自己以及男客雙修的影片給她看，再趁機性侵，新竹地院依詐欺、強制性交等罪重判徒刑六年，犯罪所得六十九萬元沒收。

法官調查，吳宏達在新竹縣新豐鄉經營吳老師命理工作室，對外表示能提供轉運服務，招攬感情受創、希望改運民眾前去諮詢求助。

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二○一七年吳男辦理「桃花酒會」，先寫符紙燒化，將符水給男子阿炳（化名）喝下，與吳男女友小梅（化名）進行「雙修」性交行為，吳男在旁拍二人性愛影片，每次向阿炳收七、八千元，自己抽三千後其餘給小梅，共辦十四次雙修。

二○二○年吳男又辦「洩砂酒會」，由男子阿義（化名）與小梅雙修，吳男也在旁拍攝二人性愛過程，事後阿義吃好逗相報，介紹好友阿丁（化名）也來湊一腳，結果雙修竟變成「三修」，總計吳男至少拍攝五十三次「洩砂酒會」性交影片，吳男累計從三名男客獲利卅二萬元。

其中阿義誤以為吳男用雙修與算命為他化解劫數，對神秘力量產生敬畏心理，吳男趁機謊稱其佛牌是泰國大師製作，高價且有法力，騙阿義購買共卅七萬佛牌等風水法器。

事後阿義與女友小花（化名）分手，情緒陷於低潮而向吳男求助，吳男竟以「改運」、「挽回感情」為由，慫恿小花跟他雙修，還播女友與自己以及男客雙修的影片給她看，結果小花在喝下符水後與吳男雙修一次。

信徒得知女友受害 報警逮人

事後阿義因經濟不堪負荷，且小花告知他跟阿丁與小梅三修的影片被吳男拿出來播，自己也跟吳男性交，阿義與小花才知受害，報警逮人。

法官審酌吳男假借宗教容留男女性交而牟利，且為誘使被害女子雙修性交，還播放他人性交過程，侵害隱私甚鉅，依圖利容留性交、詐欺、強制性交等罪重判徒刑六年，犯罪所得六十九萬元沒收。

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