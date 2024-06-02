法官親赴現場聞出「心證」 二手菸之戰 判菸男賠鄰居5萬5

台中地院法官親赴現場測試、聞嗅而得出「心證」，認為確有菸味飄到陳家，兩案各判謝男賠償五萬元及五千元。

2024/06/02 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕住在台中市大甲區的陳姓男子，控告鄰居謝姓男子因為吸菸，二手菸長期飄入他家造成身體健康危害，雙方一度和解，但陳男仍持續聞到菸味，五度提出「禁止繼續毒害」訴訟；其中兩場官司的法官，為查明侵害程度，親赴現場測試、聞嗅而得出「心證」，認為確有菸味飄到陳家，兩案各判謝男賠償五萬元及五千元。

五度提「禁止繼續毒害」訴訟

陳男除請求金錢賠償，還聲明要求謝男搬走，不得居住與逗留他家半徑百公尺內，不過法官認為此舉違反憲法居住自由權，駁回所請。

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台中地院判決指出，謝男夫妻承租大甲區一棟透天厝，與陳男比鄰而居，陳男二○二○年控告謝男的二手菸危害他健康，隔年一月雙方在法院和解，條件是謝男應距離陳男住處十公尺外吸菸及賠償五千元。不料陳男之後仍聞到菸味飄到他家，認為謝男食言，且監視器拍到謝在他家約七公尺外的屋簷下等處抽菸，五度提告求償十萬元及要求謝男搬走。

謝男答辯稱，兩家住海邊，縱使有菸味，也會被海風吹散，夫妻因陳男不斷提告而痛苦不堪。

兩度現場勘驗認定侵害健康權

法官兩度前往現場勘驗，請謝男分別在租屋處門前、屋內、後門、約七公尺外的鄰居屋簷下抽菸，法官則站在陳男房屋門前，窗戶分別打開或緊閉等，共模擬八種位置與情境，結果其中四次聞到菸味，認定謝男吸菸已構成侵害陳男健康權，判應賠償；本案已上訴二審審理中。

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