臥底金價買賣社群 釣出賣家搶走金鍊

邱姓男子以假名加入金飾買賣社群，並與買家相約交易，趁隙搶走8錢金飾手鍊。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/05/30 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕近年金價行情好，廿九歲邱姓男子以假名加入金飾買賣社群，偽裝成買家與賣家相約面交，再趁隙搶走八錢金飾手鍊，隨即變賣得手六萬七千元，桃園警分局埔子派出所獲報追緝，發現他去年曾以相同手法犯案，也是落在埔子所手中，在掌握邱男行蹤後，於昨日凌晨逮捕到案。

馬上變現六萬七千元還債

被害人在網路社群貼文欲變賣黃金手鍊，邱男以「陳姓男子」之名，廿七日晚間與被害人相約交易，為讓被害人卸下心防，還先找了家銀樓檢驗及秤重，表現得如一般買家一樣，再到桃園區中埔六街旁交易，此時邱男趁被害人不注意，搶走手鍊逃逸，被害人立即報案。

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埔子所受理後，組成專案小組偵辦，發現嫌犯真實身分為邱男，去年曾以相同手法犯案，遭埔子所緝獲移送法辦，這次重施故技，員警迅速掌握其身分並追緝。

變換四種交通工具仍被捕

警方說，邱男為躲避警方追查，不停變換行進方式要製造斷點，先徒步再搭乘計程車、高鐵、捷運，逃往台中地區換騎乘YouBike，之後躲藏於友人家，但他萬萬沒想到員警連夜趕到附近埋伏守候，昨天凌晨趁他外出準備開友人車時，予以包圍逮捕，而邱男已將手鍊變賣現金還債，全案依搶奪罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

邱姓男子（中）被警逮捕。（記者鄭淑婷翻攝）

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