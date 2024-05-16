不肖孫女盜賣祖父千萬土地 法官痛批：異想天開

新竹葉姓女子因欠債想錢想瘋了，竟異想天開盜賣祖父千萬土地。新竹地院法官依行使偽造私文書罪，判處葉女徒刑九月。（記者蔡彰盛攝）

2024/05/16 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹葉姓女子因欠債想錢想瘋了，竟將歪腦筋動到祖父土地上面，找代書偷賣價值一千多萬的土地給王女，先是偽造授權書收取廿五萬定金後，又謊稱已有人下定，要再收廿五萬元，事後代書跟王女遲遲等不到她祖父出面，詢問結果才知他竟然被孫女給賣了，新竹地院法官痛批葉女此行徑簡直是「異想天開」，依行使偽造私文書罪，判處葉女徒刑九月。

依行使偽造私文書罪 判刑9月

法官調查，葉女得知祖父擁有新竹縣土地，為施詐謀財，未得祖父同意，就與代書聯繫，佯稱祖父委託她賣土地，代書信以為真，於是開始找買家。

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事後代書媒介有購地需求的買家王女，雙方商議土地總價一○五○萬元。雙方遂相約於前年十二月簽約並給付定金。

盜蓋祖父印章、偽造簽名 騙取50萬定金

當天葉女在代書預先準備的「委託授權書」上盜蓋祖父印章，並在授權人簽名欄位上偽造祖父簽名後，當場收受王女的定金廿五萬元。

事後葉女又對王女誆稱，先前已收另一買家定金，如果王女有意購買，需再補足廿五萬元定金。隔天王女再到代書事務所交付廿五萬元轉交葉女，葉女並在「土地買賣同意書」上偽造祖父名義，簽署「本人葉○○同意…」，並盜蓋祖父印章。

之後王女屢次催促要與葉女祖父簽約，均遭葉女藉詞推託，經代書找到葉男，赫然得知他並未授權，而是被孫女給出賣了，王女始知受騙。

法官審酌葉女因積欠債務無力償還，竟異想天開盜賣祖父土地，並使王女無辜受到財產上之損害，依行使偽造私文書罪，判處葉女有期徒刑九月。

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