宜蘭國二女留紙條離家 與超商男陳屍套房

宜縣傳出國二女學生與20歲男陳屍出租套房，羅東警分局（如圖）正在釐清事發原因。（記者江志雄攝）

2024/02/22 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一名十五歲國二女學生，昨天凌晨離家後失聯，家長通報警方協尋。不料，上午七點多，被發現與一名二十歲的廖姓男子陳屍在羅東鎮出租套房，警方破門而入時，二人的四肢僵硬明顯死亡，現場無打鬥痕跡，疑似輕生。

這名女學生就讀宜蘭縣某所國中，十九、二十日情緒不穩在家休息，由家長代為請假；昨天凌晨利用家人熟睡時獨自外出，她的父親不久後在房內找女兒留下紙條，上面有「對不起爸媽」之類字眼；父親察覺事態嚴重，緊急向羅東警分局通報協尋，警方漏夜搜尋，查出她可能跟廖姓男子共處於羅東鎮市區一處出租套房。

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昨天上午七點多，警方確定地址後通知房東開門，進入房內時，發現女學生與廖男都失去意識，消防局救護人員確認二人明顯死亡而未送醫，現場沒留遺書，也無打鬥及外力入侵痕跡。

據了解，女學生與廖男都是宜蘭縣人，單身的廖男在超商當店員，女方家長反對二人交往。至於女學生昨天凌晨出外後，為何與廖男一同陳屍在出租套房，相關疑點仍待進一步釐清。

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