新北割頸案被害者父親 盼修少年處理法

新北市割喉受害少年父親楊男（中）昨對外發出五項聲明，希望全國校園推廣增設緊急求助鈴等。（民眾提供）

2024/02/04 05:30

發5點聲明 希望學校設求助鈴、高關懷學生安置中介學校

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市割喉案被害少年父親楊男昨發布五點聲明，希望全國國高中設置緊急求助鈴、高關懷學生安置中介學校、不因轉校塗銷刑案紀錄、授權校方對學生安檢、爭取少年事件處理法修法排入新國會議程，遏止再發生類似悲劇。新北市教育局長張明文表示，已編列經費鼓勵學校評估相關設備需求，協助學校完善措施。

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國中割喉案被害少年父親楊男，昨由板橋區政顧問石一佑陪同發布聲明。他首先回應新北市教育局採納被害家屬建議，在校園增設安全設備，讓學生遭遇相關危急事件，可透過求助鈴等達到嚇阻作用。

偏差學生涉案刑事紀錄 建議保留

第二點，楊父說，希望將高關懷學生安置中介學校，由專業教師指導，不增加一般學校的負擔；第三點，他建議應保留偏差學生涉案等刑事紀錄，不應塗銷，讓新轉入學校清楚了解行為偏差學生行徑。第四點，應授予校方管教權力，授權老師、幹部可對學生安全檢查，不需經家長同意；楊父說，所謂人權，應該是保障絕大多數學生生命安全前提下，才是真正人權。

應授予校方權力 對學生安全檢查

最後，他期盼新國會能將少年事件處理法修法排入議程；據他了解，國小暴力事件十一年來增加四倍，顯見台灣法律過輕，對未成年學生毫無嚇阻力，且他認為也應該加重犯罪少年家長罰責，讓家長負連帶責任，而非只是罰款、口頭警告。

教育局︰已編列經費助學校完善措施

新北教育局長張明文表示，他也認為學校需要相關設備，有好的建議都願意做，也希望多做一點，為校安環境付出更多努力，但每所學校狀況不一樣，一定會逐步推動。

今年度已在補助各校的計畫中，將校園安全列為第一重點項目，鼓勵學校評估校園安全設備需求，如監視器或求助鈴等，教育局將透過補助機制協助學校完善校園安全措施。

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