原民語師竟是狼 兩男童遭猥褻110次

在高市多間國小擔任外聘族語教師的戴文正涉嫌猥褻多名男童被收押。（翻攝原住民族語直播共學平台網站）

2024/02/02 05:30

任職高雄多家國小至少7男童受害

〔記者黃佳琳、黃良傑／高雄報導〕具有碩士學位、在高市多所國小擔任外聘族語教師的戴文正，被至少七名學童指控撫摸生殖器或臀部，其中兩名受害男童受害合計高達一百一十次，高雄檢警上門搜索時，又在戴男電腦找到男童的性愛影像，被檢察官聲押獲准，目前正全面清查是否還有其他孩子受害。

電腦找到男童性愛影像 戴男收押

檢警指出，五十六歲的戴文正從高師大研究所畢業後，取得教師資格，十一年前開始在高市多所國小擔任萬山魯凱語外聘老師；受害男童指控，戴男利用上課時間，在教室內伸出狼爪，撫摸他們的生殖器或臀部，其中兩名男童分別被他至少猥褻五十次和六十次。

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檢警獲報後展開追查，發現至少有七名男童受害，犯案時間可往前推斷至二○二一年九月；檢警前往戴男鳳山區住處搜索時，又在他的電腦檔案裡搜出二○一七年拍攝的男童性愛影片，至於影片中的男童是不是他的學生，檢警目前仍在辨識中。

戴男到案後對案情避重就輕，經檢察官張雅婷訊問後，依加重強制猥褻罪、對未滿十四歲之男子為猥褻之行為、拍攝兒童性影像等罪向法院聲押獲准，並呼籲如有曾經遭受侵害的學童或家長勇於出面指證，協助提供更多本案證據或資訊，以利全面釐清案情。

高雄市教育局表示，此師是教學支援工作人員，上述犯行一知悉即已停聘，學校媒合直播共學，以保障學生學習權益。

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