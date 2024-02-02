原民語師竟是狼 兩男童遭猥褻110次
2024/02/02 05:30
任職高雄多家國小至少7男童受害
〔記者黃佳琳、黃良傑／高雄報導〕具有碩士學位、在高市多所國小擔任外聘族語教師的戴文正，被至少七名學童指控撫摸生殖器或臀部，其中兩名受害男童受害合計高達一百一十次，高雄檢警上門搜索時，又在戴男電腦找到男童的性愛影像，被檢察官聲押獲准，目前正全面清查是否還有其他孩子受害。
電腦找到男童性愛影像 戴男收押
檢警指出，五十六歲的戴文正從高師大研究所畢業後，取得教師資格，十一年前開始在高市多所國小擔任萬山魯凱語外聘老師；受害男童指控，戴男利用上課時間，在教室內伸出狼爪，撫摸他們的生殖器或臀部，其中兩名男童分別被他至少猥褻五十次和六十次。
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檢警獲報後展開追查，發現至少有七名男童受害，犯案時間可往前推斷至二○二一年九月；檢警前往戴男鳳山區住處搜索時，又在他的電腦檔案裡搜出二○一七年拍攝的男童性愛影片，至於影片中的男童是不是他的學生，檢警目前仍在辨識中。
戴男到案後對案情避重就輕，經檢察官張雅婷訊問後，依加重強制猥褻罪、對未滿十四歲之男子為猥褻之行為、拍攝兒童性影像等罪向法院聲押獲准，並呼籲如有曾經遭受侵害的學童或家長勇於出面指證，協助提供更多本案證據或資訊，以利全面釐清案情。
高雄市教育局表示，此師是教學支援工作人員，上述犯行一知悉即已停聘，學校媒合直播共學，以保障學生學習權益。