內湖凶殺案 毒甥當街刺死阿姨 呆坐說對不起

朱男染上毒癮缺錢花用，找上阿姨要錢被拒，持刀刺死阿姨。 （記者鄭景議翻攝）

2023/11/30 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市三十七歲朱姓男子，因染上毒癮缺錢花用，昨上午前往北市內湖區環山路一段旁向七十六歲譚姓阿姨討錢遭拒，二人發生口角，朱男竟拿出預藏的水果刀往阿姨胸口連刺三刀，譚婦送醫後不治，內湖分局警方獲報後趕到現場，逮捕呆坐現場的朱男，依殺人罪法辦。

去年在家中縱火 這次討錢被拒行凶

據了解，朱男家境優渥，家族開科技公司，但朱男有精神障礙，還染上毒癮，且長期無業，家人原本來在內湖環山路買一棟房子給他居住，但去年他曾嘗試在家中縱火，家人對他徹底絕望，將他趕出去，還與他徹底斷絕關係，朱男失去經濟奧援，開始到處向親人討錢周轉，先前也曾數度找上高中國文老師退休的譚姓阿姨。

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昨日上午十時許，朱男帶著水果刀前往環山路一段找阿姨討錢，譚婦不給，二人當街爭吵，朱男竟掏出手果刀刺殺阿姨，民眾見狀通報警消，並在現場監視朱男，不讓朱男逃離。

朱男行凶後，呆坐在路邊抽菸，口中喃喃自語說著「對不起」等語，救護車抵達現場時，譚婦已失去呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。

警方將朱男帶回偵訊，朱男表示自己沒有工作，缺錢花用，去找阿姨要錢，因為起口角而一時激動持刀攻擊阿姨，他坦承買刀，但否認有殺人犯意，稱是衝動行凶。警方表示仍須深入調查帶刀用意、釐清行凶動機，詢後先依殺人罪移送士林地檢署偵辦。

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