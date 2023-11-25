為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

私設商號貪9萬多 士官長判2年

橋頭地方法院依貪污治罪條例將邱姓士官長判刑二年，沒收不法所得。 （資料照）

橋頭地方法院依貪污治罪條例將邱姓士官長判刑二年，沒收不法所得。 （資料照）

2023/11/25 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕海軍陸戰隊學校邱姓士官長，借用同居女友名義掛名在外申設獨資商號，於前年四月到九月間與下屬共謀，向軍方採購承辦人浮報價格或數量，由該商號將商品高價出售給軍方，不法獲利九萬六千元，張姓下屬和妻子犯後向高雄市調查處自首；橋頭地方法院依貪污治罪條例將邱姓士官長判刑二年，沒收不法所得。

下屬良心過不去 自首

共犯方面，借名提供邱申設商號的黃姓同居女友被判一年半徒刑、緩刑二年，林姓士官判刑一年、緩刑二年；自首的張姓士官和其黃姓妻子，均獲判免刑。全案可上訴。

判決指出，邱男任陸戰隊學校教務處體育組體育士官長，有權限提出小額採購需求及分配購案，張姓士官為海軍新兵訓練中心體育士，林姓士官則是海軍保修指揮部士官，三人都經辦該單位的小額採購業務。

邱男前年四月間基於利用採購職務之便，由黃姓女友掛名申設獨資商號「創誌生活實業社」，再由邱向承辦採購的單位軍、士官推薦成為小額採購標案的供應廠商。

邱、張等四人獲悉軍方欲購辦的商品後，先在網路上詢價、訂貨，低價購入，再以創誌公司的官方名義，與軍方承辦人聯繫，浮報不合理價格或數量賣給軍方，商品包括泳池物品、碎紙機、掛鐘、伸縮警棍等，共不法獲利九萬六千餘元。

張姓士官犯後自覺有愧職守，前年底與妻子向高雄市調查處自首，並繳回分得的四萬元，檢調約談邱等人到案，涉案人等皆坦承犯行，橋頭地院依貪污罪判處邱男二年徒刑，另二人緩刑、二人免刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播