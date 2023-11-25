私設商號貪9萬多 士官長判2年

橋頭地方法院依貪污治罪條例將邱姓士官長判刑二年，沒收不法所得。 （資料照）

2023/11/25 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕海軍陸戰隊學校邱姓士官長，借用同居女友名義掛名在外申設獨資商號，於前年四月到九月間與下屬共謀，向軍方採購承辦人浮報價格或數量，由該商號將商品高價出售給軍方，不法獲利九萬六千元，張姓下屬和妻子犯後向高雄市調查處自首；橋頭地方法院依貪污治罪條例將邱姓士官長判刑二年，沒收不法所得。

下屬良心過不去 自首

共犯方面，借名提供邱申設商號的黃姓同居女友被判一年半徒刑、緩刑二年，林姓士官判刑一年、緩刑二年；自首的張姓士官和其黃姓妻子，均獲判免刑。全案可上訴。

請繼續往下閱讀...

判決指出，邱男任陸戰隊學校教務處體育組體育士官長，有權限提出小額採購需求及分配購案，張姓士官為海軍新兵訓練中心體育士，林姓士官則是海軍保修指揮部士官，三人都經辦該單位的小額採購業務。

邱男前年四月間基於利用採購職務之便，由黃姓女友掛名申設獨資商號「創誌生活實業社」，再由邱向承辦採購的單位軍、士官推薦成為小額採購標案的供應廠商。

邱、張等四人獲悉軍方欲購辦的商品後，先在網路上詢價、訂貨，低價購入，再以創誌公司的官方名義，與軍方承辦人聯繫，浮報不合理價格或數量賣給軍方，商品包括泳池物品、碎紙機、掛鐘、伸縮警棍等，共不法獲利九萬六千餘元。

張姓士官犯後自覺有愧職守，前年底與妻子向高雄市調查處自首，並繳回分得的四萬元，檢調約談邱等人到案，涉案人等皆坦承犯行，橋頭地院依貪污罪判處邱男二年徒刑，另二人緩刑、二人免刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法