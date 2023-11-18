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破詐團跨海跳板機房 夫妻檔收押

南投警方溯源追查詐騙集團，查獲詐騙跳板機房，查扣3台DMT（圖上方有天線的設備），以及路由器、遠端監控設備等證物。（南投縣警局提供）

南投警方溯源追查詐騙集團，查獲詐騙跳板機房，查扣3台DMT（圖上方有天線的設備），以及路由器、遠端監控設備等證物。（南投縣警局提供）

2023/11/18 05:30

利用數位移動設備製造斷點 仍難逃法網

〔記者劉濱銓／南投報導〕台南市陳姓夫妻涉勾結境外電信詐騙集團，在台灣設置詐騙跳板機房，透過「數位式移動設備」（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT），方便詐團在海外發話行騙，製造斷點躲避台灣警方查緝，南投縣警察局分析轄內被害人溯源追查，日前在台南陳嫌租屋處破獲犯罪機房，清查詐騙被害人超過廿人，遭詐金額達一○三○萬元，訊後依詐欺、偽造文書罪移送二人，法院裁定羈押禁見。

南投警方表示，縣內因年長者多，詐團利用白天老人家獨自在家時「亂槍打鳥」致電假意寒暄，以「猜猜我是誰」伎倆向老人家套話，佯裝熟人博取信任，再謊稱需借錢救急，利用長輩疼惜晚輩的心理，詐騙數萬到數十萬元錢財。

警方分析通聯資料交叉比對嫌犯可能藏匿的地方，報請南投地檢署指揮縣刑警大隊掃黑專責隊、刑事局第六大隊第二隊等，兵分多路到台南市北區、仁德區查獲三處詐騙機房。

警方指出，其中一處詐騙機房是卅六歲陳嫌與廿六歲曾姓妻子的租屋處，警方現場查扣可防止鎖定實際發話位置的數位式移動設備DMT三台，以及路由器、遠端監控設備等證物，初步清查受騙民眾逾廿人，詐騙金額達一○三○萬元。

「DMT」設備近年常被詐團利用，其用途是隱匿國際碼，用以防止警方追查實際發話位置，被害人若接到電話，也會誤信是國內來電，但仍難逃法網。

此外，陳嫌夫妻還協助詐團在台取得人頭電信門號，利用可線上申辦或宅配的電信公司服務，大量冒名申辦門號SIM卡，提供給詐團使用。

南投警方溯源追查詐騙集團，查獲陳姓夫妻檔設置詐騙跳板機房，協助海外詐團發話進行詐騙。（南投縣警局提供）

南投警方溯源追查詐騙集團，查獲陳姓夫妻檔設置詐騙跳板機房，協助海外詐團發話進行詐騙。（南投縣警局提供）

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