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酒後跨上發動的機車 沒移動 公共危險罪告不成

法官認為，劉男發動機車後坐在車上，沒有移動意圖，不算駕駛行為。 （圖為警方臨檢酒駕資料照示意圖，非新聞當事人）

法官認為，劉男發動機車後坐在車上，沒有移動意圖，不算駕駛行為。 （圖為警方臨檢酒駕資料照示意圖，非新聞當事人）

2023/11/18 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市劉姓男子酒後坐上已發動的機車上 ，被警察攔查對他實施酒測，酒測值超標，依公共危險罪移送法辦，但劉男否認酒駕，辯稱發動機車是在為行動電源充電，且有找人來代駕，他才發動機車等人，法官審理後認為這不算駕駛行為，判他無罪。

台南簡易庭法官認為，若酒醉後坐在車上，僅為休息、檢查、修理、收拾或取物，而無「使車輛移動」的意圖，即使啟動引擎，並不會引起交通危險，就不構成公共危險罪，判劉男無罪。

今年七月，劉男喝了三杯啤酒，跨上發動的機車、車燈亮起，員警發現他的機車沒有立中柱、側柱，劉男也未戴安全帽、正在滑手機，車頭逆向停放在紅線區域，因此上前對劉男實施酒測。

警認為：發動就算騎車

劉男表明有喝酒，但只是剛從餐廳走出來坐在機車上，要打電話請人來載他。但警員認為機車有發動引擎就算駕駛行為，且劉男的機車疑似有移位，且未立中柱和側柱固定，警方質疑他剛剛有騎車，或是馬上就要騎走。

法院審理時，劉男辯稱發動機車是在替行動電源充電，因他從事業務，平常就會用機車來充電，他當時正在等代駕前來，才利用時間為行動電源充電。

法官判：不算駕駛行為

法官採信劉男說法，重點在於「駕駛行為」的法律定義，法官認為，駕駛須有移動交通工具的意圖與實際控制，若劉男上車是為了要充電，沒有移動意圖，就不算是駕駛行為，不構成酒駕；而警方主張的「有發動就算騎車」，在法律上沒有明確支持，即使劉男的機車停放位置與平常不同，也不足以證明他有駕駛行為，罪證不足，故判無罪。

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