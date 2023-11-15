孿生兄冒弟 申請房產權狀借250萬

更二審判板橋地政所國賠250萬，戶政所無責確定。圖為示意圖。（資料照）

2023/11/15 05:30

更二審判板橋地政所國賠250萬 戶政所無責確定

〔記者楊國文、許倬勛／台北報導〕張姓男子趁雙胞胎弟弟住院期間，冒名向新北市板橋地政及戶政事務所補發取得弟弟的房產權狀、身分證，再向銀行設定擔保債權後，向傅姓男子借得兩百五十萬元，最終仍被發覺，因張男還不出錢，傅男提起國賠訴訟，一、二審認為張家兄弟長得太像難以分辨，公務員無過失，判傅男敗訴，高等法院更二審昨判板橋地政事務所應國賠兩百五十萬元，可上訴；戶政事務所判無國賠責任確定。

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針對被判賠，板橋地政事務所昨表示，當初收到通報偽冒案件後，即依法報請新北市府塗銷張男申請案，過程已善盡義務，核發文書等也無過失，將提起上訴。

張男因弟弟在新北市板橋區有一處房屋，心懷不軌，趁他二○一四年住院機會，假扮弟弟，跑到板橋地政所申請補發弟弟的房產權狀後，再冒充弟弟向板橋戶政所補辦身分證，還把印鑑證明改為自己所有，後來張男拿著弟弟的房產去抵押借錢，向傅男借到兩百五十萬元。

板橋戶政所發現有異，通知弟弟前往確認，整件事因此曝光；地政所將抵押權塗銷，張男遭判賠償，但兩百五十萬元已花光，傅男索討無門。傅男指控，和弟弟小時候相貌可能相似，長大已不同，可由肉眼辨識出來，地政所和戶政所有過失，要求連帶國賠兩百五十萬元。

板橋地政所、戶政所均指稱，張男和弟弟面貌相似，過程中已盡注意義務，無過失，無賠償責任。

一、二審均認為，張男與弟弟長得太像，一般人難以分辨不同，無法認定地政所和戶政所有過失，判傅男敗訴。但高等法院更一審改判地政所有過失責任，應國賠兩百五十萬元；戶政所無國賠責任確定。

高院更二審認為，土地法第六十八條規定，民眾若因不動產登記錯誤、遺漏或虛偽，導致受到損害，地政機關應負賠償責任，且地政所無法證明抵押權虛偽登記是可歸責於傅男，或有過失之處，仍判地政所應國賠兩百五十萬元。

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