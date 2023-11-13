花蓮大火燒8戶 高三男報案葬火窟

花蓮縣吉安鄉昨凌晨發生一起火警，大火延燒八戶，造成一死四傷。（記者王錦義攝）

2023/11/13 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉南海三街昨天凌晨發生火警，由於強風助燃加上現場堆放許多易燃物，大火延燒八戶共造成一死四傷，另有二十多名附近住戶順利逃生，在疑似起火戶內，就讀花蓮高中的江姓高三男學生在二樓因逃生不及而命喪火窟；警方及消防局初步調查，懷疑是電器使用不當或燒蚊香遺留的火種引燃易燃物品，但詳細原因仍在鑑定中。

被消防人員救出的傷者分別是五十六歲江姓屋主、八十三歲的老父親及江姓屋主的女兒（死者的姊姊），另一名傷者是四十二歲的鄰居張姓男子，四人幸無大礙，在醫院觀察或已返家休養。

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據了解，江姓屋主跟一對兒女當時跑到屋頂逃生，三人受困在屋頂，十八歲的江姓高中生疑因擔心消防人員不知他們三人在屋頂，又跑回二樓房間想拿手機報案求救，但他與一一九通話到一半就失聯，最後被發現倒在二樓通往陽台的地方，由於陽台鐵窗上鎖，研判因逃生無門而罹難。

消防人員逐戶搜索，在卅四號二樓發現疑似報案、但逃生不及的江姓男高中生，鄰居說，江姓學生就讀花蓮高中三年級，是認真乖巧、用功唸書的孩子。

縣府社會處、吉安鄉公所將其他的受災戶十四人安置於民宿，並對罹難者家庭進行急難救助及慰問。

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