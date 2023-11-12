持毒男拒檢撞車逃逸 警追1.5公里開槍制伏

持毒周姓男子開車行經新北市三重街頭，紅線違停引來巡邏員警盤查，不料周男竟拒檢，催滿油門逃跑。（警方提供）

2023/11/12 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕卅六歲周姓男子前日下午開車行經新北市三重街頭，紅線違停引來巡邏員警盤查，不料周男竟拒檢，催滿油門逃跑，員警對空鳴槍示警，周男逃了一．五公里後被堵在車陣中，警方一擁而上將周男制伏，並在其車上搜出安非他命與吸食器。

警方指出，十日下午五時許，周男駕駛白色轎車違停在三重區自強路二段、三張街口，三重警分局厚德派出所員警巡邏發現，上前盤查，周男先是在車內向員警假報身分，卻趁員警不注意之際，方向盤一轉、油門一催，撞開警用機車加速逃離現場。

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因下班車流堵住 員警攔車逮人

員警見狀對空鳴槍示警，周男仍持續逃跑，遭撞的員警由熱心民眾騎機車載著尾隨，員警並呼叫警力支援；周男逃跑一．五公里，開至重陽、力行路口，被下班車流堵在馬路上，員警到場攔車，快打警力也立即趕達會合，眾人將周男逮捕。

警方在周男車上搜出○．四八公克安非他命與吸食器，周男向警方供稱，因為不想被開紅單才逃跑，至於毒品，周男則是一問三不知，不願承認持有毒品。警詢後依妨害公務、毒品等罪嫌，將周男移送法辦。另，周男逃跑期間有多項交通違規，警方也將製單開罰。

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