為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

持毒男拒檢撞車逃逸 警追1.5公里開槍制伏

持毒周姓男子開車行經新北市三重街頭，紅線違停引來巡邏員警盤查，不料周男竟拒檢，催滿油門逃跑。（警方提供）

持毒周姓男子開車行經新北市三重街頭，紅線違停引來巡邏員警盤查，不料周男竟拒檢，催滿油門逃跑。（警方提供）

2023/11/12 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕卅六歲周姓男子前日下午開車行經新北市三重街頭，紅線違停引來巡邏員警盤查，不料周男竟拒檢，催滿油門逃跑，員警對空鳴槍示警，周男逃了一．五公里後被堵在車陣中，警方一擁而上將周男制伏，並在其車上搜出安非他命與吸食器。

警方指出，十日下午五時許，周男駕駛白色轎車違停在三重區自強路二段、三張街口，三重警分局厚德派出所員警巡邏發現，上前盤查，周男先是在車內向員警假報身分，卻趁員警不注意之際，方向盤一轉、油門一催，撞開警用機車加速逃離現場。

因下班車流堵住 員警攔車逮人

員警見狀對空鳴槍示警，周男仍持續逃跑，遭撞的員警由熱心民眾騎機車載著尾隨，員警並呼叫警力支援；周男逃跑一．五公里，開至重陽、力行路口，被下班車流堵在馬路上，員警到場攔車，快打警力也立即趕達會合，眾人將周男逮捕。

警方在周男車上搜出○．四八公克安非他命與吸食器，周男向警方供稱，因為不想被開紅單才逃跑，至於毒品，周男則是一問三不知，不願承認持有毒品。警詢後依妨害公務、毒品等罪嫌，將周男移送法辦。另，周男逃跑期間有多項交通違規，警方也將製單開罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播