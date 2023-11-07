煞車燈一直亮⋯太平山遊覽車翻覆 檢疑操作不當

遊覽車郭姓司機堅稱煞車失靈釀禍。（讀者提供）

2023/11/07 05:30

〔記者江志雄、李容萍、李文馨、丁奕／綜合報導〕宜蘭太平山遊覽車翻覆造成一死三十九傷重大事故，檢方昨天勘驗肇事車輛，質疑遊覽車在事發前二、三個彎道就進入失速狀態，究竟是煞車損壞或人為操作導致煞車失靈釀禍？將列入偵查重點；郭姓司機在訊後，被依一般過失致死罪諭知廿萬元交保。

桃園市八德區環保志工前天搭遊覽車到太平山出遊，下山途中車子翻覆，車上有四十二人，造成七十歲郭姓婦人傷重不治，至昨天下午，還有四人在加護病房、五人住院中、三人轉院，其他二十七人已經出院。

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宜蘭地檢署檢察官郭欣怡相驗郭婦遺體，認定她因車禍撞擊胸部造成氣血胸死亡。事發當時，郭婦七十七歲鄭姓丈夫坐在隔壁位置，鄭男經過手術後還在加護病房觀察，不知道已跟妻子天人永隔。

郭欣怡說，行車紀錄器畫面顯示，遊覽車疑翻車後撞到護欄，再往前推移，由於煞車燈一直有亮，懷疑煞車過猛使用不當，接下來將確認是煞車損壞，或人為操作導致煞車失靈；再者，遊覽車翻覆前，司機有在打檔，車速從二、三十公里加速到四、五十公里以上，車子出了什麼狀況，必須調閱行車紀錄器畫面解讀。

郭欣怡說，遊覽車下山不可能用四、五十公里飆速，可能在事故地點前的二、三個彎道就沒有煞車，進入失速狀態，事發過程仍有諸多疑點待釐清。

公路局新竹區監理所中壢監理站昨日至遊覽車的忠原交通公司進行查核，針對該公司對於此案郭姓駕駛人並未實施出車前教育訓練，將依違反公路法第七十七條及汽車運輸業管理規則第十九條未善盡管理責任的規定，掣單舉發罰款最高的九萬元，並吊扣事故車輛牌照三個月，同時要求召回同型車輛檢修、檢驗才能出車營運。

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