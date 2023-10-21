為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

最高行庭長吳東都 升任院長

最高行政法院庭長吳東都。（資料照）

最高行政法院庭長吳東都。（資料照）

2023/10/21 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕最高行政法院院長吳明鴻本月廿五日將屆齡七十歲退職，司法院長許宗力擇定最高行第一庭庭長吳東都出任，報請總統核定，經安全查核過關，總統昨發出特任令，廿五日生效。

史上第三年輕的院長

現年六十一歲的吳東都，將成為史上第三年輕的最高行政法院院長，史上最年輕的是後來曾任大法官的彭鳳至，彭當年於五十八歲接掌最高行，第二年輕的則是時年六十歲的蔡進田。終審法院院長是總統特任官，沒有任期，若無其他異動，可任至七十歲屆齡退職。

司法院昨公告，奉一一二年十月廿日總統令，准最高行政法院院長吳明鴻退職，特任吳東都為最高行政法院院長，均自十月廿五日生效。

司法院表示，吳東都為台大法律研究所博士，司法官訓練所（司法官學院前身）司法官班第廿七期結業，歷任基隆、士林地檢署檢察官，台北地方法院、台北高等行政法院、最高行政法院法官，現任最高行的庭長。

深受許宗力器重

吳東都深受許宗力器重，許宗力在二○一六年接任司法院長後，第一波人事案就是拔擢相對資淺的吳東都出任最高行庭長，引發不少資深法官側目，還有人退休抗議。許宗力明年將任滿八年卸任，此項人事案是他最後一次行使終審法院院長的舉薦權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播