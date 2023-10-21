最高行庭長吳東都 升任院長

最高行政法院庭長吳東都。（資料照）

2023/10/21 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕最高行政法院院長吳明鴻本月廿五日將屆齡七十歲退職，司法院長許宗力擇定最高行第一庭庭長吳東都出任，報請總統核定，經安全查核過關，總統昨發出特任令，廿五日生效。

史上第三年輕的院長

現年六十一歲的吳東都，將成為史上第三年輕的最高行政法院院長，史上最年輕的是後來曾任大法官的彭鳳至，彭當年於五十八歲接掌最高行，第二年輕的則是時年六十歲的蔡進田。終審法院院長是總統特任官，沒有任期，若無其他異動，可任至七十歲屆齡退職。

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司法院昨公告，奉一一二年十月廿日總統令，准最高行政法院院長吳明鴻退職，特任吳東都為最高行政法院院長，均自十月廿五日生效。

司法院表示，吳東都為台大法律研究所博士，司法官訓練所（司法官學院前身）司法官班第廿七期結業，歷任基隆、士林地檢署檢察官，台北地方法院、台北高等行政法院、最高行政法院法官，現任最高行的庭長。

深受許宗力器重

吳東都深受許宗力器重，許宗力在二○一六年接任司法院長後，第一波人事案就是拔擢相對資淺的吳東都出任最高行庭長，引發不少資深法官側目，還有人退休抗議。許宗力明年將任滿八年卸任，此項人事案是他最後一次行使終審法院院長的舉薦權。

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