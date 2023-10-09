神鬼家教入獄前 再騙逆齡媽媽93萬

新竹地院依詐欺罪將張濬鴻判刑一年、犯罪所得全數沒收。（資料照）

2023/10/09 05:30

任教私中就在騙 改名北上當家教 又騙家長預繳學費匯款20次

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾為高雄市某私立高中化學老師的張濬鴻，在詐騙多名學生家長被判刑後，明知即將入獄，又北上到新竹市當家教，他稱學生的母親林女為「逆齡媽媽」竟趁機以各種理由包括預收學費、買房需求等，向林女騙得匯款二十次，總計九十多萬元，新竹地院依詐欺罪判刑一年、犯罪所得全數沒收。

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法官調查，張濬鴻（原名張昊君）因十餘件詐欺或債務不履行損害賠償、本票裁定及支付命令等民事事件，分別經高雄、台南地方法院判決共應給付八百八十萬，需款孔急且無力償還債務，更因詐欺等刑事案件經高雄地院判刑五年二月確定。

張男明知隨時將入獄，更無法履行補教義務及償還欠款。二○二一年十至十二月間，張男應徵新竹市林姓婦人兒女的理化家教，不僅以「逆齡媽媽」稱呼林女，還以預收家教費、買房需調頭寸等理由，騙林女匯款多達二十次，總金額達九十三萬八千元。

因張濬鴻拖欠款項，經林女催討後，竟於去年一月以手指將其國民身分證本名「張濬鴻」的「濬」字「氵」部首遮掩，變造成「張睿鴻」，再拍照後以LINE通訊軟體傳給林女，事後林女發現張濬鴻先前已涉及多起詐欺案件，且多次同意還款期限均藉故未還，始知受騙。開庭時，林女憤怒地說，張男明知有案在身即將入獄，為何要跟她預收這麼多年的學費款項？如果知道張男有民刑事紀錄在身，絕不會聘他教小孩，也不會預繳這麼多錢。

法官審酌張男正值青壯，竟不思以正當方式獲取所需，罔顧被害人對他的信賴，以詐術獲得財物，足生損害於人，甚以變造準特種證書二度欺騙被害人，法治觀念顯有不足，最後依詐欺取財罪判刑一年、犯罪所得九十三萬八千元沒收。

據了解，張濬鴻原本是高雄市一所私立高中的化學老師，卻以需要裝潢費、和解金、家人醫療費及投資補習班為由，向前女友與家長等多人借款，六人被騙三百多萬元，民事判須如數賠償。

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