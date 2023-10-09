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房地贈長子附帶條件 子未履行拜祖先 父撤銷贈與勝訴

南投地院法官認定長子違反贈與負擔條件，近日判決准予撤銷贈與。（資料照）

南投地院法官認定長子違反贈與負擔條件，近日判決准予撤銷贈與。（資料照）

2023/10/09 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣劉姓老翁將房、地以贈與方式過戶給長子，附帶「孝順長輩」、「讓父親和阿嬤住到百年後」、「年節負責祭拜祖先」的條件，惟長子前年底陪妻回中國今年才返台，還要把房子出租，要老父搬到後方，老父怒提「撤銷贈與」訴訟，南投地院法官判決撤銷贈與，讓長子把房地轉移登記給老父。

赴中不在家 還要出租房子惹怒父

劉姓老翁八年多前分兩次將房子和後方土地，過戶給長子，當時他在長子和次子面前言明，要讓其和老母親住在該屋直到百年後（過世），而長子須「孝順長輩」、「年節負責祭拜祖先」，長子也允諾。惟長子二○二一年底陪妻子回中國，直到今年四月才回台，並要父親搬到後方土地的小屋，前面房子要出租賺錢，父親不肯，長子盛怒下說出「趁人之危」、「寧可魚死網破大家都不要活了」的話，其父痛心之下向南投地院提出撤銷贈與的民事訴訟。

違贈與負擔條件 長子須返還房地

長子在法庭上辯稱，疫情前盡力孝順雙親也未趕父親離開，沒回台祭拜祖先是因疫情回不來，另因經濟不好才想出租房屋，請父親搬至後方土地的小房間。南投地院法官經查劉父和次子等人的證詞、LINE文字紀錄及長子出入境紀錄，認定長子違反贈與負擔條件，近日判決准予撤銷贈與。

律師張鈞翔表示，這是附有負擔的贈與，因此依民法第四一二條之一，認定劉姓長子未履行負擔條件，並請求長子返還房地，這位長輩成功地保住自己的權益。

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