報復詐團 領走贓款反成共犯

陳姓男子為報復詐團領贓款花光，被警方列為詐欺共犯逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2023/10/08 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕四十九歲陳姓外送員因缺錢，月前透過網路廣告進行小額貸款，卻遭詐騙集團騙走兩個帳戶，陳男接獲郵局通知其帳號被列為警示帳戶，才知自己被詐團利用，他查另一個銀行帳戶還沒被警示管制，且帳戶內平白多出三萬五千元，他為了報復詐團，將這筆錢全數提出花用殆盡，被警方列為詐欺共犯，前日在新北市淡水區被逮。

陳男平時是外送員，八月他因需要用錢，詢網路廣告進行小額貸款，卻遇到詐騙集團，詐團利用話術稱要協助他整理金流，以提升他的信用評比，方便辦理信用貸款，騙走陳男的郵局、銀行的存摺與提款卡，陳男被詐團當成人頭戶而不自知。

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陳男等待貸款撥款期間，收到郵局寄來通知，稱他的帳戶已被警方列為警示帳戶，裡頭有多筆被害人匯入的現金，陳男這才感到晴天霹靂，不但貸款無望，還被詐騙集團利用。

陳男越想越氣，上月底他想到他還有另一個銀行帳戶，至ATM提款機查詢餘額，竟有人存入一筆來路不明的匯款三萬五千元，他隨即操作ATM全部提領出來，花得精光，以為能就此報復詐團。警方偵辦詐騙案，鎖定陳男行蹤，本月五日在淡水街頭逮捕陳男。

不屬於自己的錢 違法

陳男到案直呼「我也是被害人」，但領出不屬於自己的錢而花用殆盡，已屬違法，警方並在陳男隨身物品中，搜出安非他命殘渣袋、吸食器等違禁品，詢後依詐欺、違反毒品防制條例等罪嫌將陳男移送法辦。

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