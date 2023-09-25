自由日日Shoot》屏消防局長：不戀棧職位

許美雪昨天至現場指揮搜救。（記者陳彥廷攝）

2023/09/25 05:30

明揚危險物質資訊揭露不完整

〔記者陳彥廷／屏東報導〕明揚大火造成十人罹難的悲劇，雖然起火、爆炸原因待查，但屏東縣消防局長許美雪第一時間對外表示，是「射水後爆炸」，之後又改口「未射水」，外界質疑許的消防專業不足且指揮失當，認為面對四名消防員殉職且多人受傷，應下台負責；許美雪則說，她不會戀棧職位。

許美雪昨天表示，第一批隊員到場時廠內僅冒出白色煙霧，認為危險程度較輕微，因此配備乾粉滅火器進入廠區，但隨後即濃煙大作，指揮官才剛要隊員撤離，四名隊員就遭巨大爆炸重創。

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許美雪說，剛接到報案時，廠方僅告知廠內有架橋劑等物質，但與接連發生大小爆炸的狀況明顯有異，追問下才得知廠內有過氧化物，明揚在第一時間對危險物質的資訊揭露並不完整，導致她受到誤導。

面對外界質疑專業不足且指揮失當，應為四名打火弟兄的殉職下台負責，許美雪強調，她有廿多年消防經驗，雖不屬外勤，但自認對消防的專業及知識都足夠，對於外界的責難，她會認真思考去留，她對職位沒有戀棧。

屏縣長周春米表示，消防局現在最重要的任務就是救人、救災，希望外界支持屏東縣的消防團隊，給消防局心無旁騖的救災空間，後續的調查及責任檢討，縣政府絕不迴避。

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