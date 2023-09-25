自由日日shoot》明揚疑隱匿化學物質

明揚國際科技公司22日傍晚發生工廠爆炸，最後一名罹難者昨尋獲。（記者陳彥廷攝）

2023/09/25 05:30

專家認為引發氫爆 倉庫「沒那麼單純」

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東明揚高爾夫球工廠大火釀嚴重傷亡，消防隊員進入搶救，不到四分鐘就發生大爆炸，屏縣消防局到場收到的「物質安全資料表」有列架橋劑，也就是過氧化劑（環己烷、異構烷烴）等，化工界都認為，僅就這幾項物質，「頂多是燃燒」，還不致一開始就發生大爆炸，倉庫內的物質及存量「沒那麼單純」。這次形成的「氫爆」，威力遠到幾十公里外都感受得到，明揚廠內明顯有其他物質在內，建議屏縣府後續務必進一步調查。

廠方揭露物質頂多燃燒 不致引爆

昨天屏縣府對外說明，事發當時的「物質安全資料表」，內容有環己烷（過氧化物）、異構烷烴及兩者混合後的架橋劑，消防人員一進廠還未開始處理火勢就發生爆炸，化工界都認為倉庫內的物質及存量「沒那麼單純」。

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「這些只是溶劑，就跟汽油一樣，不會造成大爆炸」，長期在化工廠服務的台大化學博士許先生分析，縣府收到的「物質安全資料表」有環己烷（過氧化物）、異構烷烴及兩者混合後的架橋劑，基本上會造成火勢，但這次明揚的狀況類似化學反應形成的「氫爆」，爆炸聲響遠到幾十公里外都感受得到，明顯有其他物質在內。

每一個化學品都有一份物質安全表SDS（安全資料表，是化學物質的說明書，又稱為化學品的身分證），許博士表示，重視安全管理的公司會自建原料、半成品、成品的SDS資料庫，系統應該可查出在庫原料清單種類及庫存量，廠方平時就應提供給主管機關或救災單位。

許博士指出，生產產品有用什麼原料，環安負責的人才會知道提供，但當時已經有人受困，相信廠方現場人員及消防員第一時間都想先救人，結果令人遺憾，後續建議縣府及檢調務必清查倉庫內化學物質及庫存量，定能釐清瞬間大爆炸發生的原因。

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