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詐團嗲聲養套殺 失婚男擋不住 竹科供應商 慘失3450萬

20歲的陳姓車手現身取款時，遭警方逮捕。（記者蔡彰盛翻攝）

20歲的陳姓車手現身取款時，遭警方逮捕。（記者蔡彰盛翻攝）

2023/08/21 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科供應商慘遭詐團嗲聲養套殺，痛失鉅款三四五○萬元！

竹科供應商林男誤信財經名人教導盯盤、報股服務，離婚的他寂寞之際，詐團女助理使出嗲聲攻勢，讓他毫不猶豫、無抗拒地頻頻匯出款項，最後被騙三四五○萬元才赫然發現是圈套，他毅然與檢警合作，再拿出兩百萬元現金釣出現身取款車手。

光聽對方柔美聲音 毫無抗拒頻頻匯款

檢警調查，竹科大廠上游供應商林男報案稱，三月在網路上看見財經名人「阮慕驊」教投資，從臉書連結至LINE，並搭配女性助理提供盯盤、報股等服務，聲稱可帶領學員操作上市、上櫃股票進行當沖及競標、申購、抽籤等方式賺取價差獲利，他依照指示下載假的投資股市APP「精誠」，將資金匯入「精誠官方客服」指定帳戶，透過女助理的操作獲利，到五月初為止共匯出十一筆，合計三四五○萬元。

得知被騙配合檢警 拿現金釣車手現身

警方好奇問林男，已有一定社會經驗，為何會被騙如此多錢？林男說，他因為離婚關係，遇到電話那頭聲音「非常嗲」的女助理，雖然雙方從未見過面，但不知為何，他光是聽對方柔美的聲音，只覺渾身酥軟，就這樣落入歹徒投資的圈套。

林男得知被騙後，決定與檢警配合，再拿出兩百萬元現金，跟詐團佯稱願意提升至高等授課班級，遂與客服女助理相約地點交款。五月十日林男依指示在新竹市一處超商與車手見面，陳男現身收款被當場逮捕，新竹地院依詐欺取財未遂罪判刑八月。

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