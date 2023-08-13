消暑人潮湧進 接連3起溺水意外 基隆大武崙沙灘 7小時3死

基隆大武崙沙灘昨天接連發生3起遊客溺水意外，釀成3死悲劇。（記者林嘉東翻攝）

2023/08/13 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕天氣炎熱，基隆市安樂區知名的戲水處大武崙沙灘，湧進不少消暑人潮，疑因外來遊客不熟悉海域地形或海浪狀況，昨天七個小時內，接連發生三起外來遊客溺水意外，釀成三死悲劇；其中陳姓父親帶著六歲女兒玩橡皮艇，被突來長浪打翻雙雙落海，女兒幸運獲救，陳男則急救無效，讓一旁大喊「老公你快醒來」的陳妻哭斷腸，癱軟站不起來。

不熟悉海域地形、海浪 釀悲劇

第一起發生在上午十一點半，來自新北市蘆洲的廿一歲喻姓男子不諳水性，仍穿著泳褲與友人一同下水，發生嗆水意外，駐點水上救生協會基隆分會救生員將他救起，雖與基隆市消防局救護隊員接連為他施以心肺復甦術，可惜送醫後仍不治。

請繼續往下閱讀...

接著下午一點，獨自從新北市中和區前來的四十七歲卞姓男子，泡海水消暑不久就嗆水，被救起後送醫，亦因溺水過久不治。

傍晚六點，從苗栗帶家人來的四十二歲陳姓男子，與六歲女兒乘坐橡皮艇戲水時，被瞬間湧現的長浪越拉越遠，突然一個大浪打翻橡皮艇，有熱心泳客將陳拉到他的獨木舟，並試圖給他魚雷浮標，但又一個長浪將泳客獨木舟也打翻。泳客落海後，見陳男已無意識，以仰泳方式將陳拖帶上岸並急救，送醫後無法救回。

海巡署第二岸巡隊人員指出，受今年第八號颱風「朵拉」外圍環流影響，中午過後，陸續出現較大風浪，五點半以後又出現一波波長浪；遇到會「拉人」的長浪，泳客往前游的動力會少一半， 一旦體力耗盡就易被長浪捲走。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法