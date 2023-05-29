im.B主嫌介入警官人事？ 警政署：子虛烏有

傳im.B案主嫌曾國緯請託，關心高階警察人事案，警政署澄清與事實不符。（資料照）

2023/05/29 05:30

〔記者楊國文、姚岳宏、呂伊萱、蔡思培／綜合報導〕媒體報導im.B詐騙吸金案的專案小組掌握行政院副院長鄭文燦接受吸金案主嫌曾國緯請託，關心高階警察人事案，調查局、警政署昨均指出，報導內容子虛烏有，與事實不符，呼籲各界勿以訛傳訛；此外，報導點名金門地檢署檢察長周士榆曾和曾國緯餐敘一事，高檢署極為重視，近日將約詢周士榆等人進行行政調查，周昨則表示，靜侯高檢署調查。

媒體報導指出，偵辦im.B案的專案小組掌握資料，曾國緯與鄭文燦之間不僅有聯繫方式，警政署今年初發布高階警政人事異動名單後，曾國緯還請託鄭文燦幫忙「提拔」一名三線二星的好友，顯示兩人之間不像鄭文燦所說的「沒有關係」，報導還點名曾國緯兩年前曾邀現任金門地檢署檢察長周士榆餐敘。

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鄭文燦︰不實指控 會採取法律行為

對此，鄭文燦反駁「這太誇張了！」，並澄清他與曾國緯自始至終不認識，沒有往來，沒有通話聯絡，也沒有傳訊息，更沒有接受警界人事請託，若有抹黑、不實指控，會採取法律行為。

調查局昨發布新聞稿指出，關於報導稱專案小組掌握曾國緯和鄭文燦有聯繫方式，並請託提拔高階警官好友等說法，調查中未發現此事，相關人員也未曾對外界有此表示。

警政署則強調，警察人事升遷已有健全的制度，外傳詐騙主嫌介入高階警察人事等情，純屬子虛烏有，與事實不符，警政署嚴正駁斥。

有關周士榆被點名曾和曾國緯餐敘一事，高檢署已指派主任檢察官賴哲雄指揮進行行政調查，高檢署指出，為查明事實，專案小組近日內將約詢周士榆等相關人士，強調「該查的都會查」。

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