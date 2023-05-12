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    首頁　>　社會

    蘇澳籍漁船火燒船 6員棄船獲救

    2023/05/12 05:30

    〔記者蔡昀容、陸運鋒／綜合報導〕宜蘭縣蘇澳籍漁船「順福漁八十三號」，昨天上午七點多在鼻頭角東北方約八十九海浬處失火，國家搜救指揮中心（簡稱國搜中心）派直升機、海巡署派艦前往，六名船員獲救被送至台北長庚醫院，江姓船長喉嚨不適住院，其餘五位外籍船員無大礙，由仲介公司帶回安置。

    「順福漁八十三號」是五十六．五五噸的延繩釣漁船，出港捕黑鮪魚；昨早七點多，在北緯二十六度十四分、東經一二三度海域，發生火燒船，船上共六名人員；一名台灣江姓船長，五位是印尼籍船員；報案後棄船，在救生艇上等待救援。

    空勤總隊指出，接到國搜中心申請後，立刻派遣松山機場的待命直升機前往救援，並與空軍C-493黑鷹直升機，前後抵達現場，陸續將六人接到松山機場並安排送醫。

    縣府農業處表示，江姓船長留台北長庚醫院住院，喉嚨有些不適 ，推測是被煙嗆到，其餘五名外籍船員檢查後無大礙。

    蘇澳區漁會說，下午一點半左右，漁船殘骸沉入海底，船長手機打不通，家屬已前往台北照護，會持續關心狀況。國搜中心表示，此次事故出動空勤及國防搜救機兩架次，海巡署艦艇兩艘次，順利完成救援任務。

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