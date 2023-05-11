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    經營色情、圍標 統促黨胡志偉前科累累

    中華統一促進黨自忠黨部前主委胡志偉。（資料照）

    中華統一促進黨自忠黨部前主委胡志偉。（資料照）

    2023/05/11 05:30

    〔記者王定傳／新北報導〕曾對香港藝人何韻詩潑漆的中華統一促進黨自忠黨部前主委胡志偉，昨因違反政府採購法被起訴，但這並非他第一次觸法。有經營色情按摩店紀錄的胡志偉，早在二○一二年起至二○一七年間，多次圍標新北市政府或新北市多家國中小的消防安全設備採購案，兩度被判刑，最後定執行刑一年兩個月，易科罰金執行完畢。

    二○一九年間，何韻詩來台參與「九二九台港大遊行」，在遊行現場遭人潑漆，引起社會譁然，檢警事後追出是胡志偉所為，法院最後判處胡三個月徒刑。

    檢警掌握，胡志偉多年前曾在桃園經營色情按摩店，因妨害風化罪三度判刑，於二○一二年間定執行刑九個月徒刑，最後易科罰金執行完畢，同年間，他就開始以大陳消防公司名義圍標。

    檢方調查，二○一二年至二○一三年間，胡志偉以大陳消防公司名義，圍標新北市政府一件消防安全設備檢修申報共同供應契約標案，及林口一家國小的消防安全設備檢修申報採購案，高等法院於二○一九年間判他五個月徒刑確定。

    檢方另查出，二○一五年起，胡志偉仍以大陳消防等公司名義，圍標新莊區新泰國中、土城區土城國中、板橋區大觀國中等學校的消防安全設備檢修申報或改善採購案，新北地院於二○二○年間依妨害投標等五罪判他一年徒刑確定；胡因違反政府採購法兩度被判刑，因此向法院聲請定應執行刑，法院最後定一年兩個月徒刑，得易科罰金。

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