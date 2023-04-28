亞昕董座涉內線交易 百萬交保

亞昕國際開發董事長姚連地涉嫌內線交易，昨訊後被依違反證券交易法之內線交易罪諭令100萬元交保。（記者錢利忠攝）

2023/04/28 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕有「林口王」之稱的亞昕國際開發驚傳高層涉嫌內線交易，亞昕國際開發董事長姚連地因在公司發布土地處分利多的重大消息前後，涉嫌於內部人禁止交易股票期間進場，不法獲利四十六萬多元。台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處搜索，約談姚連地等五人，姚訊後被依違反證券交易法之內線交易罪諭令一百萬元交保。

不法獲利46萬多元 姚連地辯稱不懂法律

姚連地昨獲交保後表示，「一○九年因為亞昕跟佳穎有關係人交易，就是在敦化南路底土地的一筆交易，老實講，真的不曉得那幾天不能夠買股票，我們買了幾百張股票，也誤觸法網，獲利是四十六萬多元，這筆錢自然要繳回，我們就是不懂法律，那在重大訊息公告的時候，不知道那幾天不能買股票。」

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檢調獲報，二○二○年十一月，該公司公布土地處分利多的重大消息，姚連地等公司高層，涉嫌於內部人禁止交易期間進場內線交易，不法套利四十六萬多元。

亞昕國際開發近年將觸角從新北市林口跨足到雙北、苗栗及台中地區，未料董事長等高層竟捲入內線交易官司。

檢調調查，二○二○年十一月廿五日，亞昕國際開發公布重大訊息，該公司董事會與佳穎精密企業簽訂共同投資興建契約，雙方提供各自已取得及負責整合的台北市大安區學府段一小段等廿筆持分土地，計畫共同興建房屋。該利多曝光前後，包括董事長在內等內部人涉及內線交易，因而被查辦。

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