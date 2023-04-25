按摩師嘿咻國中女／ 扮黑道逼小男友拍裸照 犯6罪

按摩師帶國中女上摩鐵示意圖

2023/04/25 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市陳姓按摩師被控帶網路認識的十五歲國中少女小茹（化名）上摩鐵「嘿咻」，還拍下少女裸照傳給她同班小男友「宣示主權」，甚至自稱黑道要脅小茹男友也要交付全裸影片，高等法院高雄分院依陳男觸犯刑法妨害性自主罪、兒童及少年性剝削防制條例等六罪，併執行刑三年十月，另易服社會勞役部分，應執行有期徒刑四月，維持原審刑度。

陳男判關3年10月 另服勞役4月

判決書指出，被告陳男在二○二一年間，透過網路認識就讀國中的小茹後，於同年十一、二月間，二度開車載她前往高雄市汽車旅館「嘿咻」，小茹還應陳男要求，陸續拍攝裸露私密部位的數位影片、照片，傳給陳觀賞。

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不久，陳嫌自小茹口中得知她男友是同班同學阿榮（化名、十六歲），在租處將小茹的私密影片傳給他，藉以「宣示主權」，後陳男又擔心影片被阿榮外流，謊稱自己是黑道，恐嚇說：「我有黑道背景」、「我是台北艋舺青山宮，他們的陣頭跟黑社會有關係」，逼少年阿榮也要拍裸照交給他保管。

阿榮因畏懼而依陳指示，自行拍攝裸露全身影片上傳後心有不甘，竟把氣出在小茹身上，要求她代為罰寫功課，因而經常忙到半夜，功課都還未做完，甚至被不知內情的阿嬤斥責，誤以為她偷懶被老師罰寫。

陳散布阿榮全裸影片 老師報案

同年十二月十七日晚上，陳嫌獲悉小茹受委屈後，竟將阿榮的猥褻影片傳給他的三名同學，案情始曝光，老師接獲同學告知，報請高雄市警局婦幼隊移送高雄地檢署偵查起訴。

地院開庭調查，認定陳男觸犯刑法妨害性自主罪、兒童及少年性剝削防制條例等六罪，依一罪一罰論處，法院審酌陳男坦承犯行，又與小茹達成和解，不得易科部分併執行三年十月徒刑，另可易服勞役罪處徒刑四月。

陳嫌不服上訴高雄高分院要求輕判，二審合議庭認為原審判決認事用法，並無不妥，駁回上訴，全案仍可上訴。

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