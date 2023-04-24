金融卡放置物櫃可貸款？險淪詐欺共犯

曾嫌去七堵火車站置物櫃取金融卡，被警方循線逮捕。 （記者王冠仁翻攝）

2023/04/24 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕十九歲曾姓男子是詐騙集團取卡幹部，他率兩名雲林同鄉在全台各地取卡；一名倪姓男子聲稱上網尋找借貸資訊，誤信詐騙集團說法，將八張金融卡放在台鐵火車站置物櫃，意外以「死轉手」方式讓詐團拿其金融卡去當人頭帳戶。鐵路警察局循線逮到曾與兩名共犯，發現詐團用倪的金融卡在一個多月內騙了廿九人、詐得兩百一十五萬元。

八張卡驚見不明款項進出 急報警

警方調查，倪姓男子因為生意有借貸需求，他透過網路尋找相關資訊，某次發現借貸廣告後，依廣告上的資訊與對方聯繫，但他沒有發現對方是詐騙集團所假冒，詐騙集團假冒成融資公司，謊稱可以借錢給他，但是要他將自己的金融卡放在七堵火車站置物櫃，才能借錢。

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倪不察，依對方所說照辦，事後卻發現自己帳戶上有多筆不明款項進出，這才發現自己落入詐騙集團圈套，隨即報警。

鐵警局追查，發現該組詐騙集團以解除分期付款為由，亂槍打鳥向民眾行騙，同時也在網路上刊登假借貸的廣告，用來騙取人頭金融卡。警方最後掌握前來七堵火車站取卡的犯嫌是曾姓男子，循線到他雲林住處逮人，再逮捕他兩名共犯，並查扣手機、犯案衣著、背包、包裹箱、取貨單三張等物。

據了解，曾等人落網後坦承四處「收包裹」，還說每收一個包裹可以獲得兩千元酬勞。警方逮捕曾時，在他住處內查獲一個裝有紙蓮花的包裹，曾也不明就裡；警方研判，可能有民眾透過假借貸廣告發現對方是詐騙集團，於是故意寄紙蓮花想戲弄他們。

警方最後將曾與兩名共犯都依詐欺罪嫌送辦，同時深入追查幕後詐騙集團。

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